Ante los retrasos que se han presentado con las obras de modernización en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aeronáutica Civil evalúa aplicar sanciones contra el contratista encargado del proyecto, el cual presentaría un avance del 16 %.

Al respecto, Camilo Cuello, nuevo director regional de la entidad, confirmó a EL HERALDO que se están reconstruyendo los informes para determinar el verdadero alcance que ha tenido la renovación de la terminal aérea.

“Yo llegué al cargo hace poco más de una semana y hubo un cambio del jefe de operaciones del aeropuerto; además, el contratista que estaba no entregó el balance de cómo estaban las obras en el aeropuerto. Desde que llegamos nos hemos reunido sin parar para reconstruir, con el actual encargado y el centro de control, la información que hace falta, pero no es un proceso rápido”, declaró.

En ese sentido, aclaró que “se están evaluando sanciones para el contratista por estos hechos, dentro de lo que permite el marco normativo”.

De igual manera, mencionó que “a partir de un nuevo informe le exigimos al contratista unas fechas de entrega y plan de trabajo para una entrega segura de las zonas que hacen falta por renovar del aeropuerto. Queremos entregarle a la región y a la ciudad unos buenos resultados”.

Por otro lado, el funcionario recordó que la modernización del aeropuerto responde a una directriz clara del Gobierno nacional: “La idea es tener el Cortissoz a disposición de la comunidad y mejorar las condiciones que se están presentando actualmente en el aeropuerto”.

Plan de choque

La veeduría ciudadana para las obras del aeropuerto, conformada por varios gremios a nivel regional, informó a esta casa periodística que se está implementando un plan de choque para el cumplimiento del cronograma de obras.

“Nosotros nos comprometimos con la nueva dirección regional para establecer un plan de choque hasta el mes de abril para que se vayan rindiendo cuentas de algunas obras sin necesidad de estar apurando al contratista, porque queremos que se hagan bien las cosas y tener la seguridad de que sí hay algo en marcha para mejorar el aeropuerto”, se indicó.

Seguidamente, adelantó que en un informe que se dará a conocer en los próximos días se expresa la preocupación por el retraso en la zona de maletas para pasajeros a nivel nacional.

“Todo lo que concierne a la parte de equipajes y ascensores preocupa mucho, aunque lo más avanzado es precisamente en la zona de maletas que esperamos ver en las próximas semanas”, se recalcó desde la veeduría.