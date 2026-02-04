En medio de la actual situación climática que atraviesa el país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, informó que mantiene la emisión permanente de boletines pronósticos y alertas a través de sus canales oficiales, con el fin de brindar información oportuna a las autoridades y a la ciudadanía.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que desde el año pasado los boletines de predicción climática han advertido un aumento inusual de las lluvias durante los meses de enero y febrero, por encima de los promedios históricos. Señaló además que diariamente se publican comunicados con pronósticos de hasta 3 días de anticipación, relacionados con precipitaciones, temperatura y otras variables meteorológicas en todo el territorio nacional.

“Si bien se alcanzaron algunas condiciones relacionadas con este fenómeno, los criterios técnicos no fueron suficientes para una declaratoria oficial tampoco se espera que este fenómeno ocurra en los próximos meses las lluvias que estamos viviendo en el territorio nacional se explican por otros fenómenos meteorológicos que se superponen y que en este momento están siendo favorables para lluvias respecto a la duración de estas lluvias que están afectando el territorio nacional”. Precisó.

Echeverry aclaró que, pese a las intensas lluvias registradas en varias regiones, no existe una declaratoria oficial del fenómeno de La Niña, ya que los criterios técnicos no fueron suficientes para ello, ni se espera que dicho fenómeno se configure en los próximos meses. Según indicó, las lluvias actuales se explican por la superposición de distintos sistemas meteorológicos, que están favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones en el país.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las lluvias continuarán a lo largo de la semana y podrían intensificarse entre jueves y viernes, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el occidente de la costa Caribe. Por esta razón, el instituto reiteró el llamado a consultar únicamente información oficial a través de su página web y redes sociales, incluyendo sus canales de WhatsApp habilitados para pronósticos y alertas.

En el más reciente resumen de alertas hidrometeorológicas, el Ideam reportó 636 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos, de los cuales 142 se encuentran en alerta roja, principalmente en departamentos como Cauca, Antioquia, y Chocó. Asimismo, se mantiene alertas súbitas en varias áreas del país, incluida la región Caribe, además de alertas meteomarinas por incremento del viento y oleaje en el mar caribe.

El Ideam reiteró su disposición para suministrar información técnica y oportuna que permita a las autoridades locales y organismos de socorro anticiparse a posibles emergencias y atender de manera adecuada las afectaciones derivadas de la actual temporada de lluvias.

