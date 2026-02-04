El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, inspeccionó este miércoles el avance de las obras del nuevo colegio IED Pablo Neruda, ubicado en el barrio Conidec, en la localidad Metropolitana, una infraestructura que hace parte de la apuesta distrital por fortalecer la educación pública con altos estándares de calidad.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital destacó que esta obra representa una transformación integral para la comunidad educativa. “Estamos haciendo realidad el nuevo colegio Pablo Neruda en el barrio Conidec. Esta no es solo una construcción, es un espacio pensado para que crezcan los sueños, el talento y las oportunidades de nuestros estudiantes.

¡Estamos haciendo realidad el nuevo colegio Pablo Neruda en el barrio Conidec, localidad Metropolitana!



Esta no es solo una construcción, es un espacio pensado para que crezcan los sueños, el talento y las oportunidades de nuestros estudiantes. Con esta infraestructura tendremos… pic.twitter.com/YcNm48H6iN — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 3, 2026

Le puede interesar: Carlos Meisel y Juancho Restrepo, dupla por la defensa del Atlántico

Con esta infraestructura tendremos la capacidad de recibir a más de 2.700 muchachos, garantizándoles el acceso a una educación de calidad”, señaló.

Durante el recorrido, Char explicó que la institución contará con cerca de 30 aulas, además de salas de informática, laboratorio, cocina, comedor, baños, zona administrativa, salón de profesores y una cancha múltiple techada. Indicó que la obra está conformada por tres bloques y que la estructura ya alcanza el tercer nivel, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de acondicionamiento necesarias para el proceso educativo.

El alcalde resaltó que este tipo de inversiones impactan directamente en la calidad de la enseñanza, al brindar mejores condiciones tanto para docentes como para estudiantes. Asimismo, reiteró que el proyecto contempla una visión integral que incluye el acceso a educación superior a través de la Institución Universitaria de Barranquilla.

Actualmente, la IED Pablo Neruda atiende a más de 2.000 estudiantes en jornadas de mañana, tarde y noche, con programas de fortalecimiento en matemáticas, bilingüismo, educación inclusiva, convivencia escolar y doble titulación. La institución también garantiza la alimentación escolar mediante el PAE, beneficiando a sus estudiantes con meriendas y almuerzos preparados en sitio.

Al finalizar su visita, el mandatario distrital reafirmó el enfoque social de la obra: “Aquí estamos invirtiendo para la educación de nuestros pelaos, que es lo que más nos importa a nosotros como gobierno”, concluyó.

Leer más: Terminó trámite de visado para operarios chinos: draga llegará el 10 de marzo a Barranquilla