La Alcaldía de Soledad expidió el Decreto N.º 00021 del 2 de febrero de 2026, mediante la cual declaró tarde cívica en el municipio con motivo del tradicional Desfile de Guacherna de Soledad, una de las expresiones culturales más representativas del Carnaval. La decisión tiene como propósito promover la participación ciudadana, el disfrute colectivo y el fortalecimiento de la identidad cultural.

El decreto establece que las entidades y servidores públicos relacionados con seguridad, vigilancia, policía, salud, servicios públicos esenciales, atención de emergencias, prevención de desastres, bomberos, red hospitalaria, defensa civil, movilidad, cementerios y orden público continuarán prestando sus servicios con normalidad. Para ello, cada dependencia deberá adoptar los turnos y medidas necesarias que garanticen la atención a la ciudadanía.

De igual manera, mediante el Decreto N.º 00022 del 2 de febrero de 2026, la administración municipal declaró días cívicos el lunes 16 y martes 17 de febrero, con ocasión de las celebraciones del Carnaval en Soledad, con el fin de fortalecer el ambiente festivo y cultural del municipio.

En este mismo decreto se establecieron horarios especiales para los establecimientos de comercios o sitios abiertos al público que puedan incidir en la convivencia ciudadana. Los establecimientos con venta y/o consumo de bebidas, así como eventos, casetas y bailes populares, podrán operar desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

El mismo horario se aplicará para los establecimientos de venta de comidas y bebidas no alcohólicas, incluidos aquellos que funcionen en el espacio público, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado, seguro y en convivencia de las festividades del Carnaval 2026 en el municipio.

