Por obras de ampliación en el corredor vial de la calle 82, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció que habrá un cierre parcial en un carril de la zona entre las carreras 51B y 64 a partir de este miércoles.

Durante la ejecución de las obras se reducirá la capacidad de la vía a la mitad, es decir, los conductores que transitaban en sentido norte-sur (del río Magdalena a la carrera 38) se movilizarán en un solo carril.

De igual manera, este cierre es parcial y se realizará por fases:

Fase 1: de la calle 82 entre carrera 51B y carrera 53.

Fase 2: de la calle 82 entre carrera 53 y carrera 57.

Fase 3: de la calle 82 entre carrera 57 y carrera 59.

Fase 4: de la calle 82 entre carrera 59 y carrera 64.

En los puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a los conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y rutas de desvío dispuestas.

De esta manera, se prevé que la restricción permanezca vigente hasta el próximo 2 de marzo.

Cabe destacar que la Alcaldía de Barranquilla invitó a la comunidad a planificar los desplazamientos con anticipación, y atender las indicaciones de autoridades y orientadores de tránsito.