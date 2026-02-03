Con miras a encontrar soluciones y reforzar las estrategias de seguridad en el departamento, se llevó a cabo en la Gobernación del Atlántico se realizó una reunión estratégica orientada a fortalecer la protección de las fincas y las zonas rurales, para prevenir y combatir el delito de abigeato.

El encuentro fue liderado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y contó con la participación del secretario del Interior, José Antonio Luque, así como del brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar); el coronel Edwin Sánchez, comandante del Departamento de Policía Atlántico (Deata), y representantes de la Asociación de Ganaderos del Norte del Atlántico (Asoganorte).

“Durante la mesa de trabajo se expusieron las principales problemáticas de seguridad que afectan al sector ganadero, se analizaron los patrones delictivos asociados al hurto de ganado y se identificaron las zonas de mayor incidencia, con el propósito de definir acciones articuladas que permitan una respuesta más oportuna y efectiva por parte de las autoridades”, manifestó en un comunicado de prensa la Gobernación.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una “estrategia integral que combine el fortalecimiento del patrullaje rural, el aumento de los controles a la movilización de ganado y carne, y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de vigilancia y reacción en el territorio”.

El mandatario departamental destacó la reducción de casos en materia de abigeato, flagelo que pasó de 31 en 2024 a cinco en 2025, de acuerdo a las denuncias realizadas.

“Todavía podemos mejorar mucho más. Hemos adquirido un sistema de nuevas tecnologías, de cámaras y de drones, que nos permiten tener todo el acompañamiento de la más alta y avanzada tecnología, para un mayor control, mayor tranquilidad y seguridad”, aseguró el gobernador Verano.

Una de las principales apuestas será la implementación del sistema SIART, una vez entre en funcionamiento, mediante el uso de drones inteligentes que apoyarán las labores de patrullaje y monitoreo en las zonas rurales del departamento, permitiendo ampliar la cobertura de vigilancia y mejorar la detección temprana de actividades sospechosas relacionadas con el abigeato.

“Tuvimos un acercamiento con los gremios ganaderos del Atlántico para articular estrategias de fortalecimiento de la red de apoyo, la presencia de nuestros carabineros y nuestros policías en esta región, para seguir enfrentando el abigeato, que afecta los ganaderos del departamento”, expresó el brigadier general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Mebar.

“Es importante este acercamiento entre Gobernación, Policía departamental, carabineros y área metropolitana con el fin de buscar cada día la disminución del abigeato que nos sigue golpeando y mucho más para esta época de Carnaval. Es muy importante el mensaje que nos manda el gobernador de nuestro departamento, incorporando cámaras, drones y demás estrategias de seguridad en el campo del Atlántico”, dijo Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.

Adicionalmente, el programa contempla la posibilidad de integrar al sistema las cámaras de seguridad privadas que los ganaderos tengan instaladas en sus fincas, fortaleciendo así un esquema de seguridad colaborativa que permita a la Fuerza Pública contar con más puntos de observación y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.