Las fuertes lluvias y el aumento del oleaje en el Caribe colombiano continúan generando afectaciones en el litoral del Atlántico. En Puerto Colombia, varios kioscos ubicados en la zona de playa resultaron derribados por el fuerte embate del mar, situación que ha impactado directamente a los trabajadores del sector turístico y gastronómico.

Según relatan los habitantes de Puerto Colombia, el mar ha presentado un comportamiento inusual en los dos últimos días, con olas fuertes asociadas a mar de leva, lo que ha provocado el colapso de estructuras y la imposibilidad de desarrollar sus actividades económicas. “El mar tiene una arremetida muy brava, es como un mar de leva, y aquí no ha llegado ni prevención ni atención. Nosotros conocemos esta playa y la situación está muy dura”, expresó Álvaro Ahumada, vocero de Puerto.

El afectado señaló que la emergencia los tomó por sorpresa y que, debido a las condiciones climáticas, durante la jornada anterior no pudieron trabajar. “La situación que estamos viviendo los kiosqueros es muy terrible. Hay kioscos en el suelo, el mar está muy alto, ayer no pudimos trabajar y nadie se pronuncia al respecto”, afirmó.

Por otro lado Samuel Álvarez propietario de Pradomar precisó que aunque no ha sufrido daños en uno de sus kioscos siente preocupación.”Por el sector si el mar y los vientos están fuertísimos las olas están entrado en la playa se escucha el mar rugir no tanto por la lluvia sino por el mar que está entrado unos niveles nunca vistos” expresó Álvarez.

Estas afectaciones se presentan en medio de las alertas emitidas por las autoridades marítimas, que han advertido sobre el deterioro de las condiciones meteomarinas en el Caribe colombiano, con vientos fuertes y oleaje elevado, lo que mantiene en riesgo a comunidades costeras, pescadores y trabajadores de playa en distintos puntos del Atlántico.

