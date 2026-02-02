La ciudad de Barranquilla cerró con récord el mes de enero al registrar un crecimiento del 19% en el recaudo de impuestos frente al año anterior. Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char este lunes.

Según el mandatario, el Distrito recaudó cerca de $242 mil millones al cierre del pasado mes, en comparación con el año anterior, cuando alcanzó $202.897 millones.

“Estas cifras reflejan una ciudad que cree en su progreso, cumple con sus obligaciones y le apuesta a seguir construyendo más oportunidades para todos”, dijo el alcalde.

Char también extendió una invitación a los barranquilleros para aprovechar los descuentos vigentes para pagar sus impuestos.

“Invitamos a toda nuestra gente a seguir contribuyendo a nuestro bienestar con el pago oportuno de nuestros compromisos y aprovechar el 10% de descuento hasta el 27 de marzo”, comentó.

Recalcó que: “todos los barranquilleros son socios claves del progreso de nuestra ciudad. Estamos a otro nivel”.