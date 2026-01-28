La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se fortalece en el Atlántico en el marco del inicio del calendario escolar 2026. Este miércoles, la Secretaría de Educación de Soledad realizó la entrega de menajes en 10 instituciones educativas del municipio.

La dotación de utensilios, platos y otros elementos de vital importancia en el servicio fue suministrada por el operador Servifood; y tiene el propósito de mejorar las condiciones del servicio de alimentación que reciben diariamente los estudiantes, así como agilizar los procesos de preparación y distribución de los alimentos, garantizando calidad, higiene y eficiencia en cada sede beneficiada.

Durante la jornada, la directora del Programa de Alimentación Escolar, Luz Elena Pardo Botero, destacó la importancia de esta entrega para el bienestar de la comunidad educativa.

“Estos menajes representan un apoyo fundamental para las instituciones, ya que fortalecen la operación del PAE y nos permiten asegurar que los alimentos lleguen a los estudiantes en excelentes condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad y nutrición establecidos por el Ministerio de Educación”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, coordinador de la Institución Educativa Politécnico, agradeció el respaldo de la administración municipal y resaltó el impacto positivo de esta dotación.

“La entrega de estos implementos facilita significativamente el trabajo del personal encargado del programa y se traduce en un mejor servicio para nuestros estudiantes, quienes son los principales beneficiados”, señaló.

Las instituciones educativas que recibieron menajes fueron la IE Tajamar 1, la IE Antonio Ramón Moreno, la IE Inobasol, la IE Dolores María Ucros, la IE José Castillo Bolívar, la IE Sagrado Corazón, la IE INEM, la IE Politécnico, la IE Francisco de Paula Santander y la IE ITICSA.

Es importante destacar que en 2026 el Programa de Alimentación Escolar beneficia a más de 40 mil estudiantes de las 33 instituciones educativas oficiales del municipio.