Luego de que la Alcaldía de Soledad expresara su preocupación frente al deterioro del puente peatonal a la altura de la institución educativa Inem y solicitara la intervención urgente del mismo, la Gobernación del Atlántico anunció que adelantan trámites técnicos y financieros para solucionar el estado de la estructura.

“Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un gran esfuerzo técnico y financiero para dar solución al estado del puente peatonal a la altura del Inem”, notificó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a través de su cuenta de X.

Aseveró que el proyecto ya cuenta con estudios y diseños técnicos. Además, indicó que el ente territorial se encuentra estructurando los mecanismos presupuestales para la intervención dentro del plan de obras del año.

Por otra parte, el mandatario aseguró que la infraestructura está ubicada sobre una vía a cargo del Invías.

“Aunque se trata de una infraestructura ubicada sobre una vía nacional a cargo de Invías, hemos priorizado la protección de la vida y la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como de toda la comunidad educativa y peatonal del sector”, expresó.

Y realizó un llamado a la articulación real entre las entidades competentes, argumentando que este riesgo no puede seguir existiendo y no puede normalizarse cuando pone en peligro a niños y a la ciudadanía.

El llamado de Soledad

Fue el pasado martes 27 de enero cuando la Alcaldía de Soledad reiteró su preocupación ante el deterioro del puente peatonal ubicado entre las instituciones educativas INEM e ITIDA, en la calle 30 (autopista al aeropuerto).

Según la administración, esta estructura representa un riesgo significativo para la integridad física de la comunidad, en especial de los estudiantes.

En ese sentido, el secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, confirmó que se hizo un oficio hacia la Gobernación del Atlántico, para la rehabilitación del puente.

“Esta infraestructura es de vital importancia para el paso continuo de estudiante, docentes y todas las personas que por ahí transitan”, recordando que existen cuatro instituciones educativas importantes que a diario utilizan este puente y eso es lo que preocupa realmente”, dijo.

Y enfatizó que la Alcaldía de Soledad ha venido solicitando información clara y precisa sobre la ejecución del proyecto, especialmente el cronograma de inicio de actividades, con el fin de conocer los tiempos estimados de intervención y las acciones que permitan mitigar los riesgos actuales para la comunidad.

Por otro lado, la Alcaldía Municipal fue enfática en que no hay continuación de las obras pese a los compromisos previamente informados por la Gobernación del Atlántico mediante oficios radicados durante los años 2024 y 2025,