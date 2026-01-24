El municipio de Suan se convirtió este sábado en el epicentro de un paso fundamental para la transición energética en la región Caribe.

Durante un acto, que se llevó a cabo en el parque La Virgencita, el Ministerio de Energía, en articulación con Fenoge, la Gobernación del Atlántico, y las empresas Air-e y Afinia, realizó el lanzamiento del programa ‘Caribe cambia tu energía’ que reemplazará los equipos de refrigeración de más de 20 mil familias de la región.

En ese sentido, el gobernador Eduardo Verano mencionó que esta iniciativa impactará a tres mil habitantes de estratos 1, 2 y 3 en el Atlántico con el cambio de sus neveras, estufas, y aires acondicionados.

“La sustitución de equipos eléctricos que son ineficientes alivia la carga económica familiar y fortalece la cadena de suministro. Esperamos que esto permita consumir energía a un coste más barato en las facturas y garantizando una mejor calidad de vida”, declaró.

Agregó que: “se realizará un acompañamiento a las familias para exponer los niveles de ahorro que pueden tener en nuestro departamento con la adquisición de equipos más eficientes en materia de energía”.

De igual manera, Brayan Arango, director ejecutivo de Fenoge, señaló que “el programa se realiza con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual aportó a la causa con sus recursos y que el Ministerio de Energía pudo materializar en un proyecto viable”.

A renglón seguido sostuvo que: “en los próximos meses estaremos revisando la implementación del proyecto y el ahorro en la energía”.

También, Víctor Deluque, director de gestión comunitaria de la empresa Air-e, explicó que: “el impacto en la sustitución de estos equipos eléctricos va a disminuir el consumo del hogar hasta en un 30%. Precisamente por eso escogimos a Suan como punto de lanzamiento, ya que las comunidades del Atlántico, y las zonas más cercanas al río Magdalena son las que más requieren de este tipo de iniciativas por sus necesidades y el impacto que tiene el clima en sus hogares”.

A su vez, Deluque puso de presente: “la empresa Air-e está comprometida con acompañar a los usuarios hacia un consumo eficiente, destinando recursos importantes para reducir el consumo y la factura. Afortunadamente contamos con el 87% de la energía requerida en las zonas donde operamos, pero la idea es que empezamos a cuidar esa energía de manera eficiente”.

Por su parte, Ricardo Arango, gerente de Afinia, comentó que: “este proyecto nace con la idea de explotar todo el potencial que tiene el Caribe Colombiano, y por este motivo, necesitamos trabajar para que los usuarios tengan una energía más eficiente todos los días, sin fallas y con un servicio y vistos justos”.

Impacto en la comunidad

Karolay Calvo, alcaldesa de Suan, manifestó que el municipio requiere de proyectos de este tipo para mejorar la calidad de vida de las familias.

“Estamos agradecidos por la implementación de este proyecto, vamos a estar acompañado toda la operación que requieren estos nuevos equipos, y capacitando a las familias en su uso, así como explicando las bondades de adquirir esta maquinaria y cómo pueden hacerlo con los beneficios de financiación”, dijo.

De esta manera, la primera beneficiada del programa en el municipio fue Osiris Guerrero, un ama de casa, que anhelaba desde hace un tiempo el cambio de vieja nevera.

“Yo tengo desde hace como 10 años la misma nevera, que fue un regalo de mi sobrina. Ya el equipo estaba viejo y no congelaba, lo que afectaba mucho a mi familia porque tengo a mi hermana con diabetes y siempre toca inyectarla y guardar en la nevera la jeringa, así que a veces se nos complica”, sostuvo.