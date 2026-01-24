El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, es el mandatario número con mayor aprobación entre las cuatro ciudades principales de Colombia, tras la publicación de los resultados la más reciente encuesta realizada por las firmas especializadas Guarumo y Ecoanalítica.

Según los datos revelados, con una aprobación del 88%, el mandatario distrital supera a los demás alcaldes de las principales ciudades del país con un amplio margen.

“Gracias, Barranquilla, por creer y por apoyarnos. Todo lo que hoy es posible en nuestra ciudad es gracias a ustedes y al pago de sus impuestos, que bien administrados se transforman en obras que llevan a Barranquilla a otro nivel. Mi compromiso es claro: cumplirles y trabajar sin descanso, todos los días, por el futuro de Barranquilla”, afirmó el alcalde Char.

Cortesía Alcaldía de Barr Resultados de la encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica.

Ante esta nueva encuesta, el alcalde Alejandro Char agradeció a los barranquilleros, en un mensaje difundido en un boletín de prensa: “Esto es el resultado de todo un equipo que trabaja sin descanso y en la calle, siempre en contacto con la gente, escuchando y atendiendo sus deseos y necesidades”.

Char Chaljub reafirmó el compromiso por seguir trabajando en la transformación de una Barranquilla que le apuesta a la inversión social, tal como está establecido en su Plan de Desarrollo.: “Barranquilla le dice sí a la primera infancia, a la educación, la inclusión, las grandes obras de infraestructura, al turismo y a la protección del medioambiente, a la generación de empleo y todos aquellos aspectos que nos acercan a una Barranquilla a otro nivel”, expresó el alcalde Char.

En síntesis, el alcalde Char alcanzó un 8 8% de aprobación; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, obtuvo un 73,4 %; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, tuvo un 46,8 %, y Alejandro Eder, mandatario de Cali, registró un sorprendente 19,9 %, dejándolo por mucho en el último puesto entre las cuatro ciudades más importantes de Colombia.

Ficha técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos

Fuente de Financiación: Recursos Propios

Propósito del estudio: Conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, de los Partidos Políticos y de los alcaldes actuales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Universo representado: Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%

Marco muestral: El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.

Tamaño de la muestra: Encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia.

Margen de error de diseño y nivel de confianza: El nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 1,8%. El indicador de aprobación de los alcaldes se reporta con confianza de 95% y los siguientes márgenes de error de muestreo. Bogotá: 4,9%; Medellín: 4,9%; Cali: 5,0% y Barranquilla: 5,0%.

Técnica de recolección de datos: Encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos.

Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Samuel José Yaya Rodríguez.

Temas concretos a los que se refiere: Intención de voto y favorabilidad de personajes de la política nacional.

Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron: Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: Precandidatos a la presidencia de Colombia, alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.

Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: La encuesta se implementó en 83 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 14 al 22 de enero de 2026.

Municipios de la muestra: Acacías (19), Aguazul (21), Alcalá (14), Alejandría (10), Amalfi (15), Anapoima (10), Arauca (25), Armenia (53), Baranoa (31), Barranquilla (500), Bello (57), Bogotá, D.C. (519), Bucaramanga (101), Buriticá (15), Calamar (15), Caramanta (20), Cartagena de Indias (100), Chaparral (20), Chía (23), Chivor (10), Corozal (22), Curumaní (15), Dibulla (30), El Roble (20), Envigado (31), Flandes (28), Funza (20), Gámeza (10), Garagoa (11), Ginebra (15), Girón (20), Guadalajara de Buga (35), Guática (16), Ibagué (103), Ipiales (8), Istmina (23), Jericó (10), La Florida (41), La Virginia (19), Marquetalia (15), Medellín (510), Melgar (25), Mesetas (18), Nuevo Colón (9), Pasto (80), Peñol (14), Pereira (52), Pital (25), Pitalito (35), Planeta Rica (27), Polonuevo (19), Providencia (13), Puerto Guzmán (23), Puerto Salgar (10), Restrepo (15), Rivera (20), Sabaneta (29), Salamina (12), San José de Cúcuta (89), San José de Uré (30), San Miguel (16), San Onofre (16), Santander de Quilichao (27), Santiago de Cali (505), Santuario (16), Soacha (80), Sogamoso (30), Soledad (57), Sonsón (15), Subachoque (10), Tocancipá (10), Trujillo (15), Tunja (30), Turbo (30), Valledupar (40), Vijes (13), Villa de Leyva (14), Villavicencio (107), Yalí (12), Yumbo (27), Zapatoca (10), Zarzal (21), Zipaquirá (19). Total (4245).