En el pasado mes de agosto, el recién nombrado rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, José Borré Aguilera, anunció en EL HERALDO que se exploraban las opciones para reabrir el hospital universitario, que para esta fecha ya cumple más de cinco años cerrado.

Poco más de cuatro meses después, Borré Aguilera confirma la entrada en funcionamiento del centro asistencial para finales del primer trimestre del 2026.

El rector expresó en diálogo con este medio que tendrán la apertura del nuevo Hospital Regional Universitario Metropolitano, “porque el antiguo ya no existe, desde el punto de vista de persona jurídica. La idea es que sea servicio de tercer nivel”.

El rector precisó que no podía dar una fecha exacta, pero sí manifestó que será antes de que termine el primer trimestre de este año, de aquí a marzo. “Ya hay mucho adelantado ante la Secretaría de Salud. La infraestructura ya está intervenida y parte del interior, varios pisos”.

Trámites e inversión

El papeleo necesario por parte de las autoridades va a buen ritmo, a tal punto de que legalmente ya está constituido.

“De hecho, el hospital ya tiene su resolución de creación, el proceso de habilitación va bastante adelantado ante Secretaría de Salud. Entonces, pues, ese es por ahora el compendio del proceso, que estaría alrededor de un 90 %”, indicó el rector.

“Hasta ahora, la inversión quizás sea alrededor de tres mil millones de pesos. ¿Qué sucede? Que en la cifra exacta o precisa puede haber imprecisión, pues, realmente, no se ha terminado la etapa actual, hay que reliquidar cosas, etcétera”, añadió.

Apertura por etapas

El plan de la universidad es iniciar operaciones poco a poco e ir abriendo servicios de manera escalonada.

“El hospital no va a arrancar con el 100 % del personal, porque los servicios se van a ir aperturando progresivamente. Pero pienso que, una vez funcionando al 100 %, serían alrededor de 700 personas en total. Para iniciar labores sería alrededor del 30 %. La idea es llegar a unas 250 camas. Al principio va a ser menos. Inicialmente, de urgencia, observación y hospitalización”.

Manejo de la universidad

El centro de estudios superiores asumirá la administración y el aporte del talento humano necesario para su funcionamiento.

“La Metropolitana se hará cargo de la parte científica y médica. Aportará toda la parte de talento humano en cuanto a personal médico calificado, científico y paramédico”.

El compromiso está en lograr que sea “una IPS bastante completa, con áreas de optometría, fisioterapia, terapia ocupacional. La idea es recuperar toda la operación de alta complejidad y que tenga todas las especializaciones médicas”.

Sin embargo, el mayor compromiso está en evitar que la historia de su cierre se repita y por ello se han tomado medidas.

“La historia queda y son hechos registrados, incluso, desde el punto de vista documental. Pienso que la lección aprendida es la administración, no es un secreto de que había conflictos internos, la idea es evitar esas disputas. Hay una Junta Directiva del hospital, en donde se puede decir que se está garantizado evitar esos conflictos”, cerró.