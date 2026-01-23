Tras visitas de campo realizadas en el día de ayer en varias sedes de dispensación de medicamentos, donde se encontraron graves fallas y barreras en la atención del usuario, el agente interventor de la EPS Famisanar tomó la determinación de cambiar al operador de entrega de medicamentos en toda la regional norte, la cual era manejada por la empresa Cafam.

Así lo confirmó a EL HERALDO el agente interventor nombrado por el Gobierno Nacional, Germán Gallo, quien se encuentra en Barranquilla adelantando el segundo día de inspecciones generales de la regional norte, la cual cubre a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Santander.

Fue precisamente ayer en Bucaramanga donde se hizo una visita sorpresa y los funcionarios de la EPS tomaron turnos como personas del común, ahí se verificaron los inconvenientes denunciados, en más de 11 mil quejas interpuestas a los usuarios hasta el corte del mes de noviembre, cuando fue intervenida la EPS.

“Sí, lamentablemente, ayer, en la visita en los puntos de dispensación, encontramos muchas barreras, y ya, a partir de hoy, cambia el operador de entrega de medicamentos, porque hemos tomado decisiones así, como le digo, en campo”, expresó Gallo a esta casa periodística.

El interventor, quien expresó a la fecha han reducido a 5 mil las quejas interpuestas, comentó que las medidas van orientadas pensando la mejoría de la experiencia y alinearse con la visión del Gobierno nacional de un trabajo articulado en prevención.

“La decisión de cambiar el operador en toda la región norte, es para que, obviamente, los medicamentos sean entregados de manera inmediata, oportunamente y de manera eficaz. Creo que ese es un punto que no tiene discusión, y frente a eso, pues, obviamente, no hay decisiones alternas, sino cambiar el operador”, comentó.

Uno de los puntos que más los sorprendió durante la visita fue la extrema ausencia de medicamentos, incluso los más básicos: “Lamentablemente, sí, ni un acetaminofén, y eso es inconcebible, que operadores que manejen una EPS de más de 2.7 millones de usuarios tengan esas deficiencias y, obviamente, hay que corregir”.

Sobre el nuevo operador señaló: “Ya estamos en estudio, ya creo que en las próximas horas informaremos a toda la red el nuevo operador de medicamentos, que va a garantizar esa oportunidad que requerimos”.

Según las cuentas de Famisanar son 36 mil usuarios en la regional norte aproximadamente.