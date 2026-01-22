El mejoramiento del corredor vial turístico, comprendido entre el sector de Pradomar y el centro histórico de Puerto Colombia, se puso en marcha desde este miércoles con la intervención de más de 2 kilómetros de la calle 2 de este municipio.

Durante la apertura de las obras, el gobernador Eduardo Verano resaltó el impacto que tendrá en la movilidad y el turismo para el departamento.

“Somos conscientes de lo estrecha que es esta vía y que es la única para entrar y salir del municipio; entonces teníamos que transformarla para una movilidad más segura que promueve el turismo en Puerto”, comentó.

Agregó que “la inversión para este proyecto será de más de $25 mil millones, que no solo incluyen la pavimentación de la vía, sino también un nuevo sistema de alcantarillado, de andenes, paisajismo e iluminación en la vía”.

En ese sentido, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, explicó que las obras cuentan con dos frentes de trabajo: “La primera fase corresponde al sector desde la calle 2 con carrera 8 y finaliza en la carrera 22. Se prevé que los trabajos tengan un tiempo promedio de duración de 14 meses”.

Puso de presente que “este proyecto era una necesidad para los porteños, porque la vía se encontraba deteriorada desde hace más de 30 años, pero en este 2026 será una realidad su reconstrucción”.

Por otro lado, el mandatario municipal detalló que habrá un plan de tráfico en la zona.

“Le pedimos a nuestra gente paciencia, porque esta es una obra que los va a beneficiar. Tendremos orientadores de movilidad y maleteros para un contraflujo que activamos en la zona porque quedó solo un carril disponible. Van a presentarse algunos trancones, pero trabajaremos por entregar todo este proyecto lo más rápido posible”, manifestó.

Cabe resaltar que este proyecto hace parte del Plan Vial Departamental 2024–2027, que contempla una inversión global de $876.000 millones y más de 115 kilómetros de vías nuevas y mejoradas en los municipios del Atlántico.

Otros detalles

De acuerdo con Armando Sanjuan Rodríguez, secretario de Infraestructura de Puerto Colombia, el proyecto de mejoramiento de la calle 2 contempla la intervención de una sola calzada con dos carriles de 3,35 m cada uno para un ancho total de 6,70 m, andenes de 1.20m, obras de drenajes y demarcación vial.

Además, señaló que la intervención se desarrollará por cinco tramos, que comprenden cerca de 350 metros cada uno.

Sanjuan Rodríguez también fue enfático en que “esta obra también pretende poner fin a la acumulación de agua en el sector”