Se ha reactivado la lucha jurídica por la rectoría de la Universidad del Atlántico. En la tarde de este miércoles se conoció la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla de declarar como improcedente una tutela presentada por Leyton Barrios con el objetivo de retomar su cargo como rector de la Universidad del Atlántico.

La decisión se sustenta en que no se ha evidenciado una violación a los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, intimidad personal, buen nombre, honra, libertad y la garantía de autonomía universitaria.

Asimismo, el juzgado recalcó que la jurisdicción contencioso-administrativa es la que tiene la competencia para atender controversias frente a la legalidad de los actos administrativos que fueron citados por Barrios, correspondientes a las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional.

“Existen mecanismos judiciales idóneos y adecuados para debatir la legalidad de los actos administrativos ante el juez natural, esto es, la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, se lee en el fallo.

Es de anotar que, en la acción de tutela, Barrios pone de presente que la intervención del Ministerio de Educación tuvo lugar mientras la legalidad de su designación como rector se encontraba bajo estudio de la jurisdicción contencioso administrativa en el marco de procesos de nulidad electoral, lo que “configura un prejuzgamiento y una afectación al principio de separación de poderes”.

Asimismo, esgrimió que la resolución 023896 del 11 de diciembre de 2025 es “ilegal” y “desproporcionada”, puesto que fue expedida “con extralimitación de funciones y en desbordamiento de las competencias asignadas al Ministerio de Educación Nacional”.

Y recalcó que aunque cuenta con el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del “para el momento en que se adoptara una decisión judicial ya habría sido removido y reemplazado por un Agente Especial, consumándose la afectación a sus derechos y la estabilidad administrativa y académica de la institución”.

¿Y la anterior tutela?

A principios de esta semana, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías –a través de un fallo de tutela– validó la designación de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con el documento conocido por EL HERALDO, el juzgado tomó la decisión de suspender –de manera transitoria– los efectos jurídicos de una serie de resoluciones que fueron emitidas por el Comité Electoral de la alma mater, a través de las cuales se anulaba la elección de Barrios Torres por presuntas anomalías en su hoja de vida.

En ese sentido, esta suspensión se extenderá “hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso-administrativo adopte una decisión definitiva sobre la legalidad de los actos administrativos relacionados con la elección y designación del rector para el periodo 2025–2029, o hasta por un término máximo de cuatro meses, lo que ocurra primero”.

Ese es el mismo plazo que tiene Barrios Torres para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y que revisen la decisión, usando el tipo de acción legal que considere más conveniente.

Fuentes cercanas a este proceso aseguraron a esta casa editorial que si bien la tutela deja sin efecto las resoluciones del Comité Electoral que revocaron la inscripción, no hacen referencia alguna sobre la viabilidad de la intervención del Ministerio de Educación.

Por ese motivo, de acuerdo con la fuente, Rafael Pacheco continúa como rector temporal de la universidad, a pesar de la decisión de la Procuraduría de dar inicio a una investigación disciplinaria por desempeñarse en este cargo sin haber cumplido una sanción de suspensión de cuatro meses.