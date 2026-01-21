El panorama vuelve a ser tenso en la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), por cuenta de nuevos incumplimientos en el pago de los salarios de los contratistas, una situación que ha llevado a la disminución de personal operativo en las distintas sedes.

Leer también: Concejo de Barranquilla instaló sesiones extraordinarias enfocadas en servicios públicos

Desde el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA se informó a EL HERALDO que la situación financiera parece no estar mejorando. Al contrario, se ha sentido un retroceso tras el nombramiento de Maryury Díaz Céspedes como interventora, quien llegó en reemplazo de Fredys Socarrás.

“Esto va de mal en peor. No hay confianza con la nueva interventora. O sea, la gente de contratos está bastante triste. Hay muchas promesas y nada que se cumplen. Los hospitales a veces han quedado solo con un médico. Es grave la situación”, apuntó Edgardo Cerra, presidente del sindicato.

El líder sindical fue enfático al decir que “a los contratistas todavía no les han pagado y la situación está bastante grave. Muchos médicos renuncian, muchos no vienen a trabajar por la falta de pago. Los hospitales están cada vez más solos”.

Expresó también que la cantidad de meses en mora se ha comenzado a elevar.

“Lo poquito que creíamos haber avanzado y que se veían de pronto luces de que el hospital estaba avanzando, se vino al piso. A los contratistas les deben 4 o 5 meses, sumando, más o menos, metiendo lo viejo que les deben. A algunos, 6 meses. Simplemente no vienen a trabajar”, dijo el líder sindical.

Carta a la Presidencia

Cerra manifestó que el punto que más lo tiene preocupado es el desconocimiento de un acuerdo colectivo de trabajo en una reunión realizada con el agente interventor. Tal es el grado de desconfianza que radicarán una carta en la Presidencia de la República y ya le enviaron una querella al Ministerio de Trabajo.

“Nos sentamos a hablar hace como 15 días, pero salimos más cabizbajos, porque prácticamente está desconociendo la Convención Colectiva de Trabajo que se ha suscrito. Y ya, por lo menos por la parte de nosotros, le presentamos una querella ante el Ministerio del Trabajo por incumplimiento. Estoy elaborando un documento que voy a enviar a la Presidencia de Gustavo Petro”, anotó.

En esos acuerdos, por ejemplo, “hay una prima de antigüedad que se le debe pagar a los trabajadores directos y no se le está cumpliendo. Algunos aportes al sindicato tampoco se cumplen. La gente está muy descontenta con la actual administración. De hecho, es por eso que estoy elaborando el oficio para enviarlo posiblemente esta semana a Presidencia. La gente está muy pesimista”.

Importante: Alcalde Char confirma retiro de la grama del Metropolitano para ser trasplantada en parques y colegios

Cabe recordar que la crisis se puede agudizar teniendo en cuenta que la ESE UNA maneja en Barranquilla tres sedes: Alta Complejidad, Mental y Pediátrica; a eso se suman el Juan Domínguez Romero en Soledad y la sede de Sabanalarga.

Restablecen energía

Por otro lado, una situación de emergencia se presentó en el hospital Juan Domínguez Romero en Soledad debido a que estuvo sin energía por varias horas.

Ante la gravedad de lo sucedido, la empresa Air-e tomó cartas en el asunto al reponer los elementos dañados.

“A pesar de que el daño se presentó en activos o elementos eléctricos de propiedad del centro asistencial, la empresa hizo la reposición de los mismos para el restablecimiento del servicio”, dijo la compañía.