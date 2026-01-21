Ante el inicio de las obras de remodelación y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el alcalde Alejandro Char anunció que reutilizará la grama del complejo deportivo para espacios públicos de la ciudad que lo requieran.

“Ya comenzamos a retirar la grama del Metropolitano. La trasladaremos a parques, colegios y espacios de la ciudad que la necesitan. Además, iniciamos con la demolición de camerinos, gran parte de las tribunas y las excavaciones. Gracias al equipo que trabaja día y noche para cumplirles a los barranquilleros y demostrarle al mundo que aquí las cosas se hacen bien”, expresó el jefe del Distrito en su cuenta de X.

La Alcaldía de Barranquilla, junto con Siembra +, está al frente del levantamiento y trasplante del césped deportivo, una labor especializada que cuenta con un equipo de más de 50 personas y maquinaria adecuada para conservar la raíz de la grama y garantizar su reutilización en distintos puntos de la ciudad.

En total, más de 7.600 metros cuadrados de grama tendrán una nueva oportunidad de crecer y seguir transformando espacios públicos de Barranquilla, ya que será resembrada en parques, escenarios deportivos y espacios públicos, beneficiando directamente a distintas comunidades.

Otras labores

De manera paralela, avanzan trabajos de excavación, demolición y adecuación del escenario. Además, como parte del aprovechamiento de elementos existentes, las sillas retiradas de las tribunas serán reutilizadas, con la Secretaría Distrital de Educación, para instituciones educativas de la ciudad.

Asimismo, anunciaron que se trasladarán los marcos de portería y los antiguos camerinos al estadio Moderno Julio Torres. Un total de 30 aspersores de riego y 7 electroválvulas serán reubicados en escenarios deportivos que cuentan con grama natural. Los camerinos nuevos, tanto de local como de visitante, así como las bancas del cuerpo técnico, serán instalados al estadio Romelio Martínez.

Los trabajos iniciaron una vez finalizado el compromiso deportivo entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, dando paso a una de las transformaciones más importantes del estadio Metropolitano.

La administración Distrital aseveró que, con esta remodelación, el escenario pasará de tener un aforo cercano a las 46.000 personas a más de 60.000 espectadores, permitiendo una mejor distribución de las localidades y posicionando a Barranquilla como sede de eventos deportivos y de entretenimiento de talla internacional.