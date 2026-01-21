Siendo inicio de la época en donde la ciudad se viste de fiesta y engalana sus calles con pitos y tamboras, la Alcaldía de Barranquilla anunció la inversión de $10.693 millones destinados al Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026, con el fin de fortalecer a los hacedores, artistas, gestores culturales e iniciativas ciudadanas que sostienen el patrimonio inmaterial más representativo de la Arenosa.

Del total de fondos destinados, $493 millones son provenientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes del gobierno nacional, los cuales junto al aporte del Distrito serán distribuidos en el marco de la Agenda Única del Carnaval, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 0776 de 2025.

Dicho decreto contempla la unificación de más de 1.600 eventos; incluyendo la ‘Lectura del Bando’, coronaciones de reyes y reinas , ‘Río de Tradiciones’, además de desfiles emblemáticos tales como la ‘Batalla de Flores’ y la ‘Gran Parada de Tradición’, entre otros.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char destacó que la inversión permitirá robustecer una agenda cultural diversa e incluyente.

“¡Entregaremos más de $10.690 millones del Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026! Este apoyo beneficiará a artistas, hacedores y proyectos culturales de las distintas localidades de la ciudad. Desde la izada de bandera hasta Joselito, viviremos una agenda con más de 1.400 eventos, de los cuales 800 son gratuitos y más de 140 serán espacios académicos, entre conversatorios y talleres. Será una fiesta que nace en los barrios, se baila en las calles y enaltece nuestro folclor”, sostuvo a través de su cuenta de X.

Sumado a ello, los beneficios económicos se cumplirán bajo los lineamientos de la convocatoria del Portafolio de Estímulos habilitada durante el mes de diciembre de 2025, reglamentada a su vez mediante el Decreto 0775 de 2025.

A través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla se permitió la postulación de iniciativas ciudadanas, colectivos, operadores culturales y proyectos vinculados al Carnaval.

Entre todas, 20 asociaciones fueron seleccionadas por jurados especializados en manifestaciones culturales y carnavaleras garantizando criterios objetivos, para ser parte dentro del banco de proyectos elegibles para la asignación de apoyos económicos.

La inversión se desarrolla en el marco del Plan de Desarrollo ‘Barranquilla a otro nivel’ (Acuerdo 06 de 2024), que reconoce el arte y la cultura como pilares del crecimiento integral de la capital del Atlántico, al beneficiar en su totalidad a más de 50.000 hacedores, artistas y gestores culturales. Los cuales contarán con apoyo directo, teniendo en cuenta criterios de equidad, territorialidad y diversidad etaria.

En ese sentido, Juan Ospino Acuña, Secretario de Cultura y Patrimonio, señaló que el portafolio “no constituye solo un aporte económico, sino un estímulo para fortalecer el mayor patrimonio cultural de Barranquilla: sus fiestas carnestolendas, que trabajamos día a día para conservar, renovar y mantener vivas en la gente que las hace posibles”.

Permitiendo así que las expresiones del Carnaval de Barranquilla tengan presencia en las distintas localidades del distrito, reflejando la pluralidad cultural que caracteriza el reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado en 2003.