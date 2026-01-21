El Distrito de Barranquilla llevó a cabo la posesión de los 96 jóvenes elegidos el pasado mes de octubre, para integrar los consejos de juventudes de las cinco localidades de la ciudad, buscando asegurar mejores políticas para este segmento de la población.

Según lo detallado por la Alcaldía y de conformidad con lo establecido por la ley, se surtió un acto administrativo y simbólico con el que se habilita formalmente el inicio de sus funciones.

El evento se realizó en la Fábrica de Cultura de manera conjunta con las cinco Alcaldías Locales y contó con la presencia de instituciones como la Registraduría Especial del Distrito, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Barranquilla, entidades garantes y con permanente acompañamiento del proceso junto a los ediles y juntas de Acción Comunal, y los 96 consejeros y consejeras electos.

En Barranquilla se inscribieron 697 candidatos distribuidos en 139 listas para los Consejos Locales de Juventud, lo que representa un incremento del 56 % en comparación con el proceso de 2021.

Además, cerca de 34.075 jóvenes de la ciudad ejercieron su derecho al voto, con movimientos y listas independientes incrementando la participación en un 210% con respecto al 2021, ubicando a Barranquilla, con respecto a las otras ciudades, de primera en Colombia a nivel porcentual.

Para el alcalde de Barranquilla, Alejandor Char, “estos jóvenes asumen el reto de ser la voz de toda una generación ante nuestro gobierno y para nosotros es muy importante la opinión de la juventud”.

El burgomaestre detalló que “en Barranquilla tenemos más de 300.000 jóvenes, y es importante reconocerlos, escucharlos, hacerlos participar, porque la conexión de cada uno de ustedes con el equipo de gobierno es fundamental. Los consejeros locales, desde ya, se convierten en líderes de una transformación llena de ideas y sueños”.

Juan Bernardo López, consejero nacional de juventud, expresó : “Barranquilla es la única ciudad que le da un salario mínimo legal vigente a los consejeros distritales de juventud, eso nunca se había dado, y nos da subsidio de transporte a los jóvenes estudiantes de educación superior. Barranquilla se destacó por su gran participación en las pasadas elecciones de juventud, siendo la primera en Colombia”.

Los 96 consejeros y consejeras de juventud de Barranquilla quedaron distribuidos así: