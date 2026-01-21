Durante las últimas semanas en Barranquilla, las brisas se han intensificado notoriamente, lo que obedece a la temporada de fuertes vientos que es característica en el año.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), actualmente hay una alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe colombiano, específicamente en el sector central del área, que corresponde a la zona ubicada frente a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar. Además, hay una amenaza para la navegación menor, especialmente en alta mar.

La entidad indicó que esperan que la velocidad del viento varíe entre 40 y 60 kilómetros por hora, y que la altura del oleaje alcance incluso los tres metros en alta mar.

Asimismo, recalcaron que es posible que hacia la zona continental también se presenten vientos moderados, por lo que recomiendan a la ciudadanía estar muy atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

“Es importante señalar que, para esta época del año, es normal que se incremente la intensidad de los vientos alisios en el Caribe, y esta situación es la que se está presentando actualmente", explicó Daniel Useche, meteorólogo de turno del Ideam.

El encargado informó que es probable que estas condiciones continúen hasta el fin de semana, y que luego volverían en los primeros días de la siguiente semana.

“Es probable que esta amenaza continúe incluso hasta el fin de semana. Aunque la intensidad del viento podría disminuir un poco el sábado y el domingo, para la próxima semana se espera que se mantengan intensidades moderadas a fuertes en el mar Caribe colombiano”, expuso Useche.

¿A qué se debe el incremento de los vientos?

Según el meteorólogo, el incremento en los vientos corresponde a la interacción de altas presiones (la cual está relacionada con el bueno tiempo y cielos despejados) y bajas presiones (el cual corresponde a nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias) en todas las zonas tropicales.

Lo que está dando como resultado el incrementando de los vientos alisios.

“Los vientos alisios son vientos característicos de esta época del año. La alta presión de los Azores genera un incremento en la intensidad de los vientos del noreste en el océano Atlántico. A medida que esta alta presión se fortalece y se aproxima hacia el norte del continente suramericano, la interacción con las bajas presiones que predominan en la zona del trópico hace que los vientos aumenten su intensidad en el mar Caribe", explicó Useche.

En ese orden de ideas, se trata de una interacción entre dos sistemas meteorológicos: las altas presiones de los Azores y las bajas presiones que dominan el trópico, lo que genera este aumento en la intensidad del viento.

Recomendaciones

Frente a esta temporada, sugieren revisar el estado de algunas estructuras metálicas elevadas o árboles altos que puedan colapsar debido a la intensidad de los vientos. Así como asegurar los tejados, ya que, en algún momento, podrían generarse complicaciones mayores.

A su turno, Lady Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, también extendió una serie de recomendaciones. Tales como abstenerse de ingresar al mar o, en su defecto, hacer un uso responsable de las playas.

Y, para aquellas personas que suelen zarpar en horas de la tarde, enfatizó que deben tener en cuenta que, en ese momento del día, la intensidad de los vientos suele aumentar y el oleaje se hace más fuerte.

“Es fundamental estar atentos, hacer un uso responsable de las playas y evitar ingresar al mar en sectores no autorizados. Sabemos que, en algunos momentos, los entes territoriales izan bandera roja, lo que indica que no está permitido el ingreso al mar. Es clave seguir estas recomendaciones y acatar todas las disposiciones emitidas por las autoridades marítimas", expuso.

En esta misma línea, la Dirección General Marítima (Dimar) también sugirió verificar con la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial o a través de los canales oficiales, las condiciones predominantes en el momento de la maniobra, zarpe, atraque o durante la navegación y acatar las recomendaciones que se emiten desde dicha entidad.