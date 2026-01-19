En la ciudad de Barranquilla más de 7.300 docentes y directivos regresaron a clases este lunes para seguir trabajando por la calidad educativa en las diferentes instituciones del Distrito.

En ese sentido, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Educación, definió una ruta de enseñanza basada en tres ejes: bilingüismo, transformación digital y sostenibilidad, que serán el punto de partida para promover la innovación y oportunidades en las aulas.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char declaró que: ““el maestro es el motor que convierte esa política pública en realidad”. En este contexto, más de 7.300 docentes y directivos retoman sus labores este 19 de enero en las diferentes instituciones educativas del Distrito, reafirmando su papel fundamental en la transformación educativa de Barranquilla”.

El mandatario también reafirmó que la formación de docentes y rectores es la punta de lanza que transforma la educación pública en la capital del Atlántico.

“Barranquilla consolida su liderazgo en bilingüismo con una política pública de largo plazo que hoy vincula a las 154 instituciones educativas oficiales, beneficiando a más de 80.000 estudiantes con enseñanza directa del inglés y formando a más de 2.300 docentes en lengua y metodología”, dijo.

De esta manera, la administración distrital confirmó que esta estrategia educativa viene dando resultados en programas como “Más Emprendimiento, Innovación, Educación”, el cual en alianza con la Universidad Simón Bolívar y MacondoLab, fortalece capacidades de emprendimiento e innovación en estudiantes y profesores de instituciones focalizadas, a través de iniciativas como la Red Distrital de Escuelas Emprendedoras e Innovadoras y Escuela Emprendedora.

Sumado a esto, la estrategia ‘Comunidad ViBaq’, una iniciativa de la Alcaldía y el Zoológico de Barranquilla, ha llevado la educación ambiental al currículo escolar.

Otros proyectos claves impulsados por rectores de las IED han sido la creación de aulas de apoyo, estrategias para estudiantes de especial protección, acompañamiento socioemocional y rutas de prevención de deserción.

Avances educativos

Según el Distrito, uno de los logros más importantes del modelo educativo de Barranquilla está en la educación superior, donde la ciudad dio un salto histórico al consolidar la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) como universidad distrital, que al año 2026 ya cuenta con 19 mil estudiantes cursando programas de manera gratuita.

La institución ofrece 32 programas de pregrado, incluyendo 7 técnicos profesionales, 12 tecnológicos y 13 profesionales en áreas como Ingeniería, Logística, Diseño, Procesos industriales y Ciencias administrativas y Turismo. Además, 12 programas de posgrado, incluyendo 10 especializaciones y 2 maestrías.

Además, contempla otra estrategia denominada IUB al Barrio, mediante la cual la universidad funciona directamente dentro de colegios oficiales en horarios nocturnos. En este momento, la institución universitaria recibe 3.242 jóvenes, de los cuales 1.000 son de IUB al Barrio y 2.242 distribuidos entre las diferentes sedes de la IUB.

Así las cosas, el programa ha sido clave para familias de barrios como Las Nieves, La Luz, El Bosque, La Manga, Rebolo o Siete de Abril, donde antes la universidad parecía un sueño lejano.

De igual manera, en la ciudad se viene implementando la ‘Beca de tu Vida’, un programa que ofrece acceso gratuito a estudios universitarios en instituciones acreditadas en alta calidad. Durante 2024 y 2025, el Distrito abrió convocatorias para que jóvenes egresados de colegios oficiales accedieran a becas completas en instituciones como la Universidad del Norte, la CUC, la Simón Bolívar y la Universidad Libre.

Con respecto a las Pruebas Saber 11: la administración reveló que: “el nivel A- ha disminuido 18 puntos porcentuales desde 2020 y el 13% de los estudiantes alcanza niveles B1 y B+, superando a Bogotá, Cali y Medellín. Asimismo, las IED María Cano y Nueva Granada fueron reconocidas como colegios bilingües nacionales”.