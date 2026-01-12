Mediante un comunicado de prensa publicado la tarde de este lunes, el sector del Transporte Público Colectivo y Masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana manifestó su “rechazo categórico a la decisión del Gobierno Nacional” de trasladar de regreso a la ciudad a Jorge Díaz alias Castor y otro grupo de personas detenidas en cárceles del país en medio de un proceso de diálogo exploratorio.

Los transportadores recordaron que son “responsables en el pasado de extorsiones, amenazas y asesinatos de conductores, hechos que sembraron el miedo y afectaron gravemente a la ciudad”.

Así mismo, destacaron que “Barranquilla ha logrado importantes avances en seguridad y convivencia gracias al trabajo de las autoridades y al esfuerzo colectivo. Decisiones de este tipo ponen en riesgo lo construido, generan un temor legítimo de retroceso y afectan no solo al sector transportador, sino a la tranquilidad ciudadana y al desarrollo económico”.

Finalmente, pidieron “el Gobierno nacional reconsiderar esta decisión, escuchar a la ciudadanía y garantizar que ninguna medida comprometa la seguridad, el orden público ni la vida de los barranquilleros”.