Mediante una serie de publicaciones hechas en su cuenta personal de X el presidente ejecutivo de la Cámara de Representantes de Barranquilla (CCB), Manuel Fernández Ariza, se sumó a las voces de rechazo a la reciente decisión tomada por el presidente Gustavo Petro, quien en el marco de su llamada ‘política de paz urbana’ ordenó el traslado de varios cabecillas criminales a cárceles del departamento del Atlántico.

Al igual que como ya lo han hecho varios gremios de la región, e incluso los mismos mandatarios locales, el economista manifestó su preocupación, al tiempo que alertó sobre las posibles amenazas que estos traslados podrían representar e hizo un llamado al Gobierno Nacional.

“Sobre el traslado de cabecillas de bandas criminales a cárceles de Barranquilla, nos sumamos a la preocupación que ha manifestado el alcalde Alejandro Char”, señaló en un principio el presidente de la CCB, quien posteriormente manifestó su apoyo a la solicitud que el gobernador Eduardo Verano hizo a las autoridades nacionales para que acompañen debidamente el proceso.

“Apoyamos la solicitud de acompañamiento realizada por el gobernador a entidades como la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo”, señaló. “Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno a que revise cuidadosamente las implicaciones de estas negociaciones y su traslado a Barranquilla”, agregó.

Acto seguido, en una segunda publicación, el economista cuestionó el impacto que esta decisión podría llegar a tener en la seguridad de las víctimas de estos criminales y señaló que la misma podría significar un retroceso para la ciudad en materia de seguridad y lucha contra la extorsión.

“¿Qué pasa cuando estos centros no tienen hoy las condiciones para contener este accionar delictivo? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los avances en seguridad y contra la extorsión que Barranquilla ha venido logrando?”, objetó Fernández.

El economista también precisó que es necesario “revisar detenidamente experiencias en otros países que muestran el riesgo de los procesos de diálogos con líderes de organizaciones delincuenciales motivadas por el lucro, que operan trasnacionalmente y tienen poder suficiente para controlar territorios”.

Lo anterior, según dijo, debido a que los resultados obtenidos en dichos casos no han sido los mejores en cuanto al objetivo de poner fin al accionar criminal de los delincuentes y garantizar la seguridad ciudadana.

“En dichas negociaciones solo se aplazaron los hechos de violencia, y se terminaron fortaleciendo las estructuras de esas organizaciones, debilitando a las instituciones y dándole a sus jefes la condición de interlocutores legítimos ante el Estado”, aseguró.

Finalmente, el máximo representante de la CCB advirtió que si los criminales en cuestión son reubicados a un mismo territorio, se pondría en peligro la estabilidad tanto a nivel de seguridad como a nivel social y económico.

“Al trasladar a varios de ellos a cárceles de Barranquilla, entonces lo que se pone en riesgo es la estabilidad de una ciudad y el bienestar de sus ciudadanos, que han luchado por superar sus desafíos de seguridad, una condición fundamental para su desarrollo social y económico”, concluyó Fernández Ariza.

¿Por qué trasladan al Atlántico a cabecillas de bandas criminales?

Hay que recordar que la medida del traslado de los cabecillas de las bandas forma parte del proceso de diálogos con el Gobierno nacional, que empezaron el pasado 2 de octubre de 2025.

Camilo Pineda, facilitador del proceso, explicó a EL HERALDO que esto es algo que estaba plenamente contemplado casi desde un inicio: “Sí, claro, esto es un escenario, porque todavía no se ha concretado, pero desde un principio, el año pasado, cuando comenzamos el proceso exploratorio, en articulación con la Dirección Nacional de Inteligencia, que se estaba analizando”.

Y agregó: “Es una solicitud que hicieron los señores Jorge Díaz (alias Castor) y Digno Palomino en el mes de noviembre. Entonces, digamos que no es un tema nuevo, se viene evaluando ya hace muchos meses, desde un proceso de evaluación muy técnico, muy sensato y muy consultado con las autoridades de policía y administración de justicia”.

“El objetivo del traslado de estos señores es, primero, tener un mejor canal de comunicación con ellos, más directo, y sin intermediarios, es decir, en donde ya los abogados no tomen tanta relevancia, sino que podamos tener una interlocución mucho más fluida con ambos”, apuntó.

Eso sí, de momento solo estaría claro el posible traslado de una de las partes: “Solamente hoy estamos trabajando con los ‘Costeños’. Es decir, el traslado de Digno Palomino y de los que él solicitó, todavía no ha avanzado, todavía estamos llegando a unos acuerdos. Pero hoy, si se dan las cosas, solamente sería el traslado de Jorge Díaz (Alias Castor), y no de 20 ‘Costeños’, sino de 16”.

Como parte del proceso, Los Costeños han solicitado el traslado a la Penitenciaría El Bosque. Por otro lado, Los Pepes han pedido ser trasladados a la cárcel Modelo, para luego sentarse en la mesa.

“Lo ideal es que estén los dos, pero si está uno y no está el otro, pues igual se instala. Lo ideal es que esté allí”, recalcó Pineda.