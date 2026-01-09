Durante el pasado año 2025 el sistema de salud en el Atlántico consolidó avances significativos en la promoción de la salud mental, la inversión en infraestructura hospitalaria y el acceso oportuno a los servicios de los habitantes.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Departamental, a través de su secretaria encargada, Rosmery Wehedeking Páez, quien se refirió al impacto directo en la calidad de vida de los atlanticenses.

“Hicimos entrega de las obras de ampliación y dotación del hospital local, con una inversión de $8.000 millones. La obra permitió ampliar el centro hospitalario para habilitar servicios de sala de partos, ginecobstetricia y hospitalización para niños y adultos, garantizando por primera vez que las mujeres de Repelón puedan dar a luz en su propio municipio y beneficiando a 29 mil habitantes”, explicó.

La secretaria de Salud mencionó también que hubo inversiones estratégicas superiores a los $27.000 millones, orientadas al fortalecimiento de la capacidad instalada de la red hospitalaria del departamento y todos sus componentes.

“Estas inversiones se reflejan, en la renovación del parque automotor de urgencias, con la entrega conjunta entre la Gobernación y el Ministerio de Salud de 20 nuevas ambulancias destinadas a hospitales municipales y al hospital departamental. Fueron en total $6.106 millones, beneficiando a más de 1 millón 300 mil personas en todo el territorio”, dijo.

Control y vigilancia

En el ejercicio de las facultades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), la Secretaría de Salud del Atlántico llevó a cabo 737 visitas a prestadores de servicios de salud registrados entre los años 2024 y 2025, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad en la atención.

Como resultado de estas acciones se ordenó el cierre definitivo de 83 Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y un centenar de otros cierres preventivos.

Sumado a esto, se aplicaron más de 459 medidas preventivas y sanciones que superan los $463 millones.