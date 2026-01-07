En procura de dar seguimiento a la situación de seguridad de la ciudad, la Alcaldía distrital desarrolló el primer Consejo de Seguridad de 2026, en el cual participaron las diferentes Fuerzas Militares y la Policía, así como la Fiscalía, Migración Colombia, entre otras entidades.

Lea más: Pesca y navegación, las principales fuentes de plástico en playas remotas del Caribe colombiano

Según comentó la administración distrital, la jornada tuvo como objetivo la evaluación de las estrategias desarrolladas en 2025 y de las que se implementarán este año, comenzando con el establecimiento de lineamientos para los eventos masivos que se aproximan.

“En el consejo se definió el dispositivo para el partido entre el Atlético Junior y Santa Fe, a efectuarse el 15 de enero. Para tal fin, la Policía Metropolitana y el Batallón de Policía Militar N.° 2 ‘Ciudad de Barranquilla’ se encargarán de la seguridad antes, durante y después del encuentro, dentro y fuera del escenario. La cantidad de personal se definirá tras una visita conjunta al estadio Metropolitano días previos al partido”.

De otro lado, también participó el equipo de producción y el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, con el fin de socializar los detalles de lo que será la Lectura del Bando, programada para el 17 de enero, y de esta forma iniciar la preparación del dispositivo de seguridad para el correcto desarrollo de este evento.

“Para la Lectura del Bando, la Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá de unos 582 hombres y mujeres que se encargarán de custodiar el evento. Sin embargo, se coordinaron nuevas visitas previas al espectáculo para definir si es necesario ampliar el número de efectivos y determinar cuántos miembros del Ejército se sumarán al plan estratégico de seguridad”, apuntó el distrito.

Desde la Alcaldía distrital se dispondrán vigías de Control Urbano y Espacio Público, orientadores y agentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, personal de Diálogo Social y el apoyo de todas las secretarías y oficinas que tienen competencia para garantizar el normal desarrollo de este evento.

Lea más: Reparación de tubería dejará sin agua a sectores del norte de Barranquilla este 7 de enero

También se evaluaron las estrategias de seguridad implementadas durante 2025, coincidiendo en que estas se mantendrán, en especial las Caravanas por la Vida —de las cuales ya se han desarrollado 20 en 2026—, el Plan Baliza, las Zonas de Atención, entre otras.