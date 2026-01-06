A pesar de que para este martes estaba pactada la firma oficial de los acuerdos logrados en la Mesa de Garantías, que incluyen el retorno a clases el próximo 15 de enero, el panorama en las instalaciones de la Universidad del Atlántico a estas horas del mediodía es confuso y solitario

Según pudo constatar esta casa periodística, la firma estaba programada para las 10:00 a.m., pero al recinto del Centro de Convenciones de la alma mater solo han llegado algunos profesores.

Lo anterior debido a los disensos que hay entre algunas facultades, que debatieron hasta altas horas de la noche el pasado lunes para llegar a un acuerdo que cumpliera con sus expectativas.

No obstante, parece ser que estos grupos estudiantiles como lo son la facultad de Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas, y Química, no participaran en la firma del acuerdo.

De esta manera, se prevé que en las próximas horas de la tarde el resto de facultades, los tomistas del paro, miembros de la planta docente y el rector temporal de la institución, Rafael Castillo Pacheco logre convencer a los miembros de la comunidad universitaria y oficializar la reanudación de las actividades académicas.

Estudiantes piden garantías

Desde la alma mater, algunos estudiantes como Silvio Monsalve, quien reside en el municipio de Corozal, criticaron las fechas fijadas para tanto la reanudación de las clases como el inicio del semestre 2026-l.

“A muchos de nosotros nos va a tocar ir a terminar el semestre anterior en casi dos semanas, pagar pensión, alimentación, y transporte, para luego irnos nuevamente por un mes a esperar el retorno de las clases del semestre en curso, parece que los líderes estudiantiles no pensaron en los estudiantes foráneos”, comentó.

De igual manera, los representantes de las institución en la sede del municipio de Suan manifestaron no estar de acuerdo con una propuesta que contemplaba el retorno a las actividades entre los miembros del paro a un mismo bloque de la universidad.