Llega un nuevo año y con él la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad del Atlántico puedan culminar el segundo periodo académico del 2025. En la alma mater han empezado a ‘soplar’ vientos de diálogo que podrían conllevar el levantamiento del cese de actividades que se inició desde hace dos meses.

Cabe recordar que, desde el pasado 30 de octubre, 8 de las 10 facultades de la universidad decidieron irse a paro. Sin embargo, en las últimas semanas se ha anunciado la intención de varias de estas facultades de retomar el calendario académico, no sin antes darle paso a un mecanismo que propenda por garantías para los estudiantes.

Tanto es así que, el pasado 23 de diciembre, el Consejo Académico tuvo una sesión en la cual se diseñó y aprobó un nuevo calendario académico para evacuar las tres semanas de clases que quedaron pendientes.

Dicha propuesta contempla que el reinicio de clases se daría el 15 de enero y que el periodo académico pendiente tendría cierre el 6 de febrero. Por tal motivo, habría un recorte en las vacaciones de los estudiantes.

La mesa de garantías

Un factor vital para conjurar el paro ha sido, según los estudiantes, el nombramiento del profesor Rafael Castillo como rector temporal, dando cumplimiento a una orden del Ministerio de Educación de reemplazar al rector Leyton Torres por un periodo de hasta un año.

Tras la designación, Castillo ha adelantado diálogos con los diferentes representantes de los estamentos universitarios para solventar la parálisis.

Castillo expresó a EL HERALDO que se ha adelantado un proceso veloz y con la menor cantidad de traumatismos para tratar de poner en funcionamiento a la universidad.

“Tenemos ya un calendario académico aprobado para iniciar labores el 15 de enero y hasta el 6 de febrero vamos a estar en periodo de clases para completar lo que nos hizo falta del segundo semestre del 2025. La idea es que podamos concluir ese segundo semestre y garantizarles a los estudiantes la realización de los dos semestres en el 2026. Así que tendremos unos tiempos más breves de vacaciones intersemestrales para poder aprovechar al máximo el tiempo disponible”, dijo.

Sin embargo, esto no será automático. Pues, según los procedimientos que dicta la Uniatlántico, no basta con la aprobación del calendario. Antes, se debe instalar una mesa de garantías, donde los estudiantes solicitarán unos mínimos para proceder al levantamiento efectivo del paro.

“Tenemos previsto que la mesa de garantías se instale este lunes 5 de enero. Esta es una instancia que se crea en la universidad con la participación de voceros de todas las facultades para que podamos consolidar todas las reivindicaciones académicas, presupuestales y administrativas que permitan llegar a un acuerdo con los tomistas. Hay mucho interés en las organizaciones de la universidad en este espacio”, apuntó.

Los pasos a seguir

Uno de los actores clave en este proceso hacia la reactivación académica es el estamento estudiantil. José Marchena, vocero de los estudiantes ante el Consejo Académico, quien ha sido uno de los participantes activos del paro, señaló a este diario que existe un ambiente de buena voluntad para avanzar en el diálogo, aunque persisten algunos reparos.

“Existe una propuesta tentativa para el inicio de clases el 15 de enero, teniendo en cuenta que las vacaciones de los docentes de planta finalizan el 14. Bajo esta lógica, se plantea desarrollar tres semanas académicas para compensar el tiempo pendiente, afectado por la jornada de protesta de la comunidad estudiantil”.

De acuerdo con Marchena, se estaba a la espera de que las facultades de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Básicas designaran a sus voceros para participar en la mesa de garantías.

“Esto permitiría avanzar en la construcción de garantías académicas para la universidad, que también incluyen garantías políticas, de seguridad y sobre el modelo institucional. Uno de los mínimos planteados por los estudiantes es iniciar un proceso constituyente al interior de la universidad, que permita evitar que se repitan situaciones como las ocurridas durante las recientes elecciones a la rectoría”, mencionó.

Y agregó: “Luego de las reuniones de la mayoría de las facultades, se puede convocar un espacio interno entre los voceros de garantías elegidos. Estos representantes integrarían posteriormente la mesa de garantías, en la que esperamos participen no solo la administración de la Universidad del Atlántico, sino también delegados del Ministerio de Educación y del Ministerio Público, en especial de la Defensoría del Pueblo, como garantes de que los acuerdos se traduzcan en compromisos institucionales”.

Profesores, a la expectativa

Otro de los estamentos protagonistas durante el paro ha sido el cuerpo docente; en su mayoría, manifestó su respaldo a los estudiantes desde el pasado 29 de octubre, cuando realizó una asamblea para fijar su postura frente a los hechos ocurridos en la Universidad del Atlántico. Al día siguiente, los estudiantes votaron por el paro, motivo por el cual hoy exigen que no se adopten represalias en su contra.

Walberto Torres, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios del Atlántico, asumió la vocería para señalar que esperan contar con todas las garantías durante el desarrollo de la mesa de diálogo.

“Pese a las dificultades y tropiezos que se presentaron, se logró avanzar de la expectativa a la realidad con la normalización de la universidad. El doctor Rafael Castillo Pacheco ya asumió formalmente la rectoría y tomó las riendas de la administración. Estudiantes y profesores del movimiento realizamos la entrega protocolaria de la rectoría y del campus. Una vez se instale la mesa de garantías, esperamos contar con la tranquilidad de que no habrá represalias contra los sectores que participamos activamente en este proceso”, dijo.

Lo cierto es que el inicio de año vendrá cargado de mucha actividad en la Universidad del Atlántico, que desde ahora redobla esfuerzos para que vuelva a reinar la normalidad y sus aulas se abran a la enseñanza, tratando de dejar atrás los días convulsos de los últimos meses.

Se mantiene batalla jurídica

En las primeras semanas del mes de diciembre se presentaron varios recursos judiciales para frenar la llegada de Castillo a la rectoría de la alma mater, debido a una sanción de la Procuraduría que estaría vigente en su contra.

Sin embargo, ante el inicio del periodo de vacancia judicial, dichos procesos no han tenido avances, por lo que varios estamentos se encuentran a la espera de las decisiones que se podrían adoptar en los próximos días.

Exámenes finales del 2025-II se llevarían a cabo a finales de enero

De acuerdo a la propuesta de calendario entregada por el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, las fechas cruciales para retomar las clases y recuperar el tiempo perdido serían las siguientes: el retorno a clases está planteado para el 15 de enero, un día después de la finalización del tiempo de vacaciones de los docentes.

La finalización de clases está pactada para el 24 de enero, mientras que los exámenes finales se tomarían entre el 26 y el 31 de enero. Mientras que los supletorios se llevarían a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Las habilitaciones se harían entre el 3 y 4 de febrero.

De otro lado, del 15 al 26 de enero se realizaría el proceso de digitación de la segunda nota parcial. Por su parte, la tercera nota parcial sería digitada entre el 27 de enero y el 3 de febrero. Mientras que la fecha límite para la digitación de las habilitaciones sería entre el 4 y 5 de febrero. El cierre del periodo académico quedaría dispuesto para el 6 de febrero.

Si bien esa es la propuesta presentada y se espera que cuente con el respaldo de los estamentos de la Uniatlántico, eso quedará claro tras la mesa de garantías del 5 de enero.