En apenas 20 días de funcionamiento, más de 100.000 barranquilleros y turistas han disfrutado de la Luna del Río, la nueva rueda panorámica ubicada en el Gran Malecón, que se ha consolidado como uno de los planes más llamativos para propios y visitantes.

La cifra fue dada a conocer por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char a través de cuenta de X , quien destacó el interés que ha despertado este nuevo atractivo turístico, desde el cual se puede apreciar una vista privilegiada de la ciudad y del río Magdalena.

Le puede interesar: Organizaciones de venezolanos en Barranquilla convocan plantón en Plaza de la Paz este domingo

La Luna del Río hace parte de la oferta recreativa del Gran Malecón y se suma a otros puntos icónicos como las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Aleta del Tiburón y los espacios destinados a la gastronomía, el deporte y el esparcimiento familiar. Su llegada ha fortalecido el flujo de visitantes y ha dinamizado aún más este corredor urbano.

De acuerdo con la información compartida, la rueda panorámica ha sido elegida por familias, parejas y turistas nacionales y extranjeros, quienes encuentran en esta experiencia una nueva forma de conocer Barranquilla desde lo más alto, en un entorno seguro y organizado.

Asimismo, confirma el buen momento turístico que vive la ciudad y refuerza el papel del Gran Malecón como uno de los principales escenarios de encuentro ciudadano.

Leer más: Mandatarios latinoamericanos, entre críticas y respaldo al ataque de EE. UU.

La Luna del Río se proyecta así como un nuevo referente visual y recreativo, que continúa posicionando a Barranquilla como una ciudad que amplía su oferta turística y conecta cada vez más con su entorno natural.