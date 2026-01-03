Ante los hechos ocurridos en Venezuela esta madrugada, la Procuraduría General de la Nación de Colombia informó que dispuso de todas sus capacidades para estar en los puntos de frontera en donde se requiera su presencia.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, instaló desde las primeras horas de este sábado 3 de enero una mesa permanente de trabajo de alto nivel institucional para vigilar y monitorear la situación.

Asimismo, convocó a los integrantes del Ministerio Público: Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías, a cooperar en la solución de las necesidades e informar al nivel central cada dos horas de los desarrollos de esta situación.

Por otro lado, realizó un llamado urgente y preventivo al Gobierno Nacional para que active todos los mecanismos de atención necesarios ante la situación de Derechos Humanos que se pueda presentar.

El ente aseveró que le corresponde al Presidente de la República por mandato de la Constitución, la dirección de la política exterior. También hizo un llamado a todos los colombianos, en el marco de la Paz Electoral, para que “avancemos en el fortalecimiento de nuestra democracia”.​

Estados Unidos captura a Maduro

En la madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque contra Venezuela y aseguró que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa. El mandatario estadounidense explicó que el líder venezolano fue trasladado en avión, fuera del país.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump”, escribió el mandatario estadounidense a través de redes sociales.