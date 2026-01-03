Luego de que en la madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que había capturado a al presidente de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, se conoció cómo serán juzgados.

Principal aeropuerto militar de Caracas, con restos de fuego y daños en vallado tras explosiones

Presidente Petro anuncia que desplegará fuerza pública y asistencial en la frontera con Venezuela

Senadores demócratas condenan los ataques a Venezuela ordenados por Trump

Y es que las autoridades judiciales de Estados Unidos anunciaron la imputación formal de Maduro y Flores, en el Distrito Sur de Nueva York. El caso los vincula con múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad del país norteamericano, así lo informó Pamela Bondi, Fiscal General de Estados Unidos en su cuenta de X.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Maduro enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, tráfico internacional de cocaína y posesión ilegal de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras y dispositivos considerados destructivos bajo la legislación estadounidense. Además, se le atribuye la coordinación de acciones para introducir drogas en territorio estadounidense.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Las imputaciones también incluyen cargos por conspiración para poseer y utilizar armamento prohibido con fines hostiles contra Estados Unidos, lo que eleva la gravedad del proceso judicial en su contra.

Según el pronunciamiento oficial, las autoridades estadounidenses aseguraron que ambos fueron detenidos tras una operación calificada como exitosa, ejecutada con el apoyo de las fuerzas armadas. El Departamento de Justicia destacó la participación de estas unidades en la misión, así como el respaldo político recibido para llevar a cabo el procedimiento.

PALACIO DE MIRAFLORES/EFE Asimismo, funcionarios estadounidenses señalaron que el proceso judicial se desarrollará en tribunales federales de Estados Unidos, donde Maduro y Flores deberán responder por los cargos presentados.

Asimismo, señaló que el proceso judicial se desarrollará en tribunales federales de Estados Unidos, donde Maduro y Flores deberán responder por los cargos presentados.

Además, en el comunicado agradeció públicamente al presidente Donald Trump por su respaldo a las acciones encaminadas a exigir responsabilidades penales, así como a los cuerpos militares involucrados en la operación, a los que calificó como clave para el desarrollo de la captura.

La Fiscal General Pamela Bondi @AGPamBondi, anuncia que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. pic.twitter.com/pWq8xdSNCv — WarSword (@WarSwordOrder) January 3, 2026

Para finalizar, indicó que el caso busca sentar precedentes en la lucha contra el narcotráfico internacional y el crimen organizado transnacional.