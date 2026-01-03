Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una “agresión militar” de Estados Unidos.

Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos”, luego de las explosiones ocurridas durante la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.

Detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, en momentos en que Venezuela ha denunciado “amenazas” del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En redes sociales circularon imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una “gran instalación” dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país “ha garantizado y garantizará la integridad territorial” venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.