El presidente Gustavo Petro afirmó en la madrugada de este sábado 3 de enero tras un consejo de seguridad que Colombia desplegará la fuerza pública y asistencial para atender la entrada masiva de refugiados, tras los ataques perpetrados por Estados Unidos en Caracas y diferentes ciudades.

“Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.”, dijo el mandatario desde su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario colombiano aseguró que embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en ese país.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas.”, dijo.

“Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta.”, puntualizó.