Senadores demócratas condenaron este sábado los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.

Leer más: Gobierno de Maduro declara estado de conmoción exterior y denuncia la “gravísima agresión militar” de EE. UU. contra Venezuela

“Esta guerra es ilegal”, dijo en un mensaje en X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.

“Es vergonzoso que hayamos pasado de ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año”, subrayó el legislador, que insistió que “no hay ninguna razón” para que se dé el ataque.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este sábado ataques estadounidenses en localidades civiles y militares en varios estados y la capital del país, Caracas.

No olvide leer: Ministro de Defensa de Venezuela confirma ataques desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles

La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente, pero medios como CBS y Fox News confirmaron que el mandatario estadounidense ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron dos funcionarios estadounidenses al canal de televisión.

Otro senador demócrata en pronunciarse fue Brian Schatz, senador por Hawái, quien dijo en un mensaje en X, que EE.UU. no tiene intereses vitales en Venezuela que justifiquen una guerra.

Lea también: Ciudadanos venezolanos reportan ataques con drones en el Cuartel de la Montaña 4F, en Caracas

“A estas alturas ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida. Y ni siquiera se molesta en explicarle al público estadounidense qué demonios está pasando”, agregó el demócrata.

El Pentágono también ha mantenido silencio hasta el momento sobre el ataque.

Lea también: Desde Barranquilla, líder venezolano solicita a Petro corredores humanitarios tras ataque en su país

El mandatario estadounidense se encuentra en su mansión de Mar-a-Lago en (Florida), donde ha pasado las vacaciones navideñas y el fin de año.

La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso el poder de declarar una guerra, aunque la Administración Trump ha insistido que su despliegue militar frente a Venezuela responde a una guerra contra grupos narcotraficantes que ha declarado como terroristas y que Maduro es líder de un narcoestado.