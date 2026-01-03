Minutos después de que se conocieran los reportes sobre los ataques a bases militares en Venezuela, la información comenzó a circular ampliamente en la red social X, donde se difundieron mensajes, imágenes y videos durante la madrugada de este 3 de enero.

En Barranquilla, uno de los primeros en pronunciarse fue Juan Viloria, presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos y vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla, quien en diálogo con EL HERALDO aseguró recibir con profunda consternación la confirmación de los hechos armados ocurridos en territorio venezolano.

Para el líder social, estos acontecimientos marcan “un quiebre definitivo frente a un sistema criminal que ha intentado someter a una nación que no se rinde”, y reiteró su convicción de que Venezuela “recuperará la libertad, la democracia y el orden constitucional”.

Ante la rápida difusión de la información en redes sociales y las dudas generadas por lo ocurrido, Viloria señaló que los reportes han sido corroborados a través de imágenes y videos ampliamente difundidos, así como por pronunciamientos oficiales y públicos a nivel nacional e internacional.

Indicó además que familiares, amigos y colegas dentro de Venezuela confirmaron bombardeos en ciudades como Caracas, La Guaira e Higuerote, donde se reportó el sobrevuelo de helicópteros, explosiones en distintos puntos y zonas incendiadas, hechos que han generado una profunda conmoción tanto en la población civil como en la diáspora venezolana.

Viloria afirmó que estos sucesos también han sido reconocidos mediante declaraciones oficiales del régimen de Nicolás Maduro, difundidas por medios estatales como teleSUR y VTV, en las que se decreta la conmoción interior y se activa un esquema de defensa nacional.

“Nuestra principal y más urgente preocupación es la vida y la integridad de la población civil, que hoy se encuentra en una situación de riesgo extremo. Alertamos además sobre el alto peligro de represalias contra presos políticos, líderes opositores, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en un contexto donde históricamente la represión se intensifica bajo estados de excepción”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de Colombia para la habilitación urgente de corredores humanitarios que permitan una salida segura, ordenada y protegida para ciudadanos venezolanos y binacionales, priorizando a mujeres, niños, adultos mayores y población en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, pidió a los venezolanos dentro y fuera del país mantenerse resguardados, conservar la comunicación con sus familias, verificar la información únicamente a través de fuentes confiables y evitar la difusión de datos sensibles en redes públicas.

“Hoy, más que nunca, la vida y la protección de quienes están dentro del país es lo primero: nos necesitamos vivos, unidos y a salvo”, concluyó.