El Gobierno de Venezuela denunció en la madrugada de este sábado 3 de enero una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Ciudadanos venezolanos reportan ataques con drones en el Cuartel de la Montaña 4F, conocido también como el Museo Histórico Militar, ubicado en Caracas y perteneciente a la base militar venezolana.

En redes sociales circulan varios videos en los que se puede apreciar diferentes explosiones en suelo venezolano, principalmente en los complejos militares venezolanas como el Fuerte Tiuna.

Asimismo, Nicolás Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.