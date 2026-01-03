El alcalde de Galapa, Fabián Bonett Berdugo, instaló oficialmente el tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal para la vigencia 2026, en un acto en el que también se realizó la posesión de la nueva mesa directiva del cabildo.

La mesa directiva quedó conformada por Saulon Ospina como presidente, Juan Pablo Gutiérrez como primer vicepresidente y Tereza de Jesús Llanos como segunda vicepresidenta. Asimismo, tomó posesión como secretaria del Concejo Municipal Arleth Paternina Santiago.

Durante su intervención, el mandatario local resaltó el posicionamiento administrativo alcanzado por el municipio, atribuido al trabajo conjunto entre la administración municipal y el Concejo. Bonett señaló que el nuevo periodo estará marcado por importantes retos y debates, especialmente en un contexto político, e hizo un llamado a mantener la unidad y el compromiso con el bienestar colectivo.

“Para este año que iniciamos nos esperan grandes retos y grandes debates. El municipio y el país deben tomar decisiones certeras, y agradezco que siempre hayan puesto por delante el beneficio de la comunidad”, expresó el alcalde, reiterando su disposición para seguir trabajando de manera articulada con el cabildo.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal para la vigencia 2026, Saulon Ospina, agradeció el acompañamiento del alcalde y reafirmó la voluntad del Concejo de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo del municipio. Destacó además el compromiso que asume al presidir el cabildo en un municipio del área metropolitana.

Ospina, quien ha sido concejal en dos oportunidades y presidente del Concejo en dos periodos, resaltó su experiencia en el ejercicio del control político y aseguró que el 2026 será un año clave para cumplir compromisos y fortalecer la gestión legislativa en beneficio de los galaperos.