En atención al contexto actual en Venezuela, algunas aerolíneas como Latam y Avianca decidieron cancelar los vuelos hacia Aruba y Curazao programados hasta el 4 de enero.

Lo anterior debido a instrucciones emitidas por autoridades estadounidenses que indican que no es seguro operar en las próximas horas en estos espacios aéreos.

En ese sentido, para los pasajeros de Latam Airlines se habilitó en la sección “Mis Viajes” algunas de las siguientes alternativas:

● Cambiar la fecha o vuelo en la misma cabina, sujeto a disponibilidad, sin diferencia de tarifa durante un año desde la fecha de emisión del tiquete; o,

● Pedir la devolución del pasaje incluyendo asientos, equipajes u otros servicios opcionales (ancillaries),

Los pasajeros afectados están siendo contactados proactivamente mediante los datos registrados en sus reservas. Actualmente LATAM Airlines Colombia opera tres frecuencias a la semana entre Bogotá y Aruba y Curazao a cada destino.

Adicionalmente, los pasajeros que tengan vuelos programados en las rutas a Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 también tendrán las mismas flexibilidades y podrán hacer cambios de fecha o solicitar la devolución hasta un año desde la emisión de su tiquete.

En el caso de Avianca, los clientes con reservas activas en vuelos hacia Aruba, Curazao y San Juan, tendrán las siguientes alternativas:

• Viajar en el vuelo disponible una vez se retomen las operaciones.

• Reprogramar el viaje en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta

14 días después de la fecha de su nuevo itinerario. Esto lo podrán hacer a través del Contact Center.

• Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar, en caso de que las alternativas ofrecidas

no se ajusten.

También, recomendó a los pasajeros volando desde y hacia estos destinos revisar el estado de su vuelo y estar pendientes de las comunicaciones en los canales oficiales de la aerolínea.