Este sábado 3 de enero, América Latina amaneció con la noticia de que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a través de un operativo militar. Ante esto, el alcalde Alejandro Char se pronunció y calificó el hecho como un avance significativo para la justicia y la democracia.

“Es un momento histórico para Venezuela y la región. La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos además de un avance significativo hacia la justicia y la democracia, es un paso gigante que pueden dar millones de venezolanos que salieron de su tierra, para regresar a ella”, expresó el máximo mandatario Distrital a través de X.

Indicó que Barranquilla se ha convertido en un territorio de acogida de más de 137 mil migrantes, a quienes se les ha brindado acceso a los servicios de educación, salud, empleo y mucho más

Asimismo, expresó que la captura representa libertad para el territorio venezolano.

“Esta captura es, sin duda, un símbolo de la libertad que tiene forma del abrazo de una madre que espera a su hijo volver; a los hijos que anhelan regresar a casa; a los nietos que nacieron lejos de su verdadero hogar”, dijo.

Y añadió: “Los hemos visto sufrir por el deseo de regresar a su patria, por eso este logro es el símbolo de un nuevo comienzo en el que se construirá un futuro más próspero y democrático para todos nuestros hermanos”.

Asociaciones de venezolanos se preparan para brindar apoyo

Las organizaciones de venezolanos en Barranquilla refuerzan el acompañamiento a su comunidad luego de la noticia. La presidenta Pilín informó a esta casa editorial que, hasta el momento, están desplegando un apoyo a la comunidad venezolana en Barranquilla a través de desmantelar información falsa. Con su programa‘Con pie derecho’, han compartido información veraz, verídica, auténtica y verificada sobre la coyuntura.

A su turno, la fundación De Panas Que Sí, informó a EL HERALDO que seguirán trabajando en la atención a todos los venezolanos y retornados, enfocándose en los derechos humanos.

“Vamos, por lo pronto, a estar muy unidos, tratando de orientar a la gente para ver las próximas disposiciones que pudiera sugerir María Corina Machado, que es la líder luego del presidente. Esperamos ver qué directrices hay para, de una u otra manera, hacerlo de forma pacífica, recordando que nosotros no somos políticos ni nada de eso, pero estamos del lado de la democracia, del lado de los venezolanos, del lado de la humanidad”, sentenció Thailer Fiorillo, presidente de la fundación.