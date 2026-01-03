Durante más de 10 años, entre las calles de Barranquilla la presencia de la cultura, lenguaje e identidad de Venezuela ha sido más notoria debido a la migración de aquellos ciudadanos que han buscado en la ciudad ‘Puerta de Oro, que da bienvenida a propios y visitantes, un refugio ante la eventual crisis política del país vecino.

Buscando el pan de cada día, muchos de ellos recurrieron al trabajo informal desde las ventanas limpias de los retrovisores, la bolsa de chicles surtidos a $500 pesos el par y las vueltas que da la ciudad andando en motocicleta, haciendo de la ciudad su segundo hogar y una esperanza para sobrevivir.

Por su parte, sus compatriotas Barranquilleros asumieron que la coyuntura sería un episodio prolongado, similar al de otros regímenes que parecían no ceder y con el paso del tiempo la convivencia entre distintas nacionalidades sería más que necesaria.

Sin embargo, esa dinámica pareciera cambiar tras conocerse, a tan solo tres días de haber iniciado el 2026, la captura del presidente del gobierno Venezolano Nicolás Maduro, en un operativo militar por parte de EE.UU.

Hecho que configura el panorama político internacional y provoca a su vez una ola de reacciones más allá de las fronteras del vecino país.

Desde la Arenosa, ciudad estrechamente ligada a dicha población migratoria, EL HERALDO salió a las calles para conocer las opiniones de los ciudadanos Barranquilleros que reflejan un abanico de percepciones que van desde el optimismo y la satisfacción, hasta la prudencia y la preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de este nuevo escenario político.

La ‘caída’ de Maduro

Entre la gente que transita por la calle, Julio Barros crítica a voz alta lo que considera la caída del mandatario presidencial: “Oiga, ese tipo tenía al pueblo oprimido. Y si él se cayó, es porque la maldad lo mató.”

Barros considera que el proceso no terminará con una sola captura y augura nuevas caídas en el escenario político internacional incluyendo el homólogo colombiano Gustavo Petro. “Yo digo que van a dialogar con él (Maduro), para que caigan los demás, que faltan. Entre ellos, Petro. Petro está calladito porque él sabe lo que le espera. Él tiene que estar metido en un cuento, eso no lo dudo”, sostiene

Al ser consultado sobre cuántos más podrían verse involucrados con Maduro respondió sin titubeos: “como cuarenta, por lo menos. Perdió ya el año .”

Para Harold Coronado, la captura de Maduro representa un acto justificado por parte del gobierno estadounidense, frente al ‘sufrimiento del pueblo venezolano’. “Yo digo que sí está bien hecho lo que hizo el presidente Trump. Porque Venezuela tanto sufre mucho, la gente no lo ayuda, los beneficios. Eso está bien. Me alegro que lo cogieran y que le dieran explicaciones por qué hizo eso con Venezuela”, ratificó.

Esperanza pero sin guerra

Ana Torres coincidió en que el hecho puede representar un beneficio para Venezuela, aunque expresó reservas frente al uso de la fuerza. “Si es para beneficio de Venezuela, pues muy bien dada. Lo que no me parece es llegar a esos términos donde haya guerra, eso no. Yo opino que ante todo sería el diálogo, es lo mejor.”

Y al analizar el impacto migratorio en Barranquilla añadió:

“Si las cosas se normalizan en Venezuela como muchos años atrás, pues yo creería de que ellos retornen a su ciudad natal, porque la verdad es que Colombia también tiene bastante desempleo y ellos aquí más que todo que yo veo niños en los semáforos pidiendo, y la mayoría son niños venezolanos sin estudios, sin educación y a veces los papás también los usan es para eso. Entonces, yo digo que si es para beneficio del país, pues están bien dadas las cosas. Lo que no estoy de acuerdo es con la forma en que se está dando.”

“El país se les va a componer”

Por su parte, Juliana Escudero expresó una visión optimista frente al futuro de Venezuela tras la captura de su presidente.

“Me parece que se va a componer el país de Venezuela con la captura del señor Maduro porque Venezuela está en un estado bajo prácticamente porque Maduro como presidente no hacía nada.”

Sobre el destino del exmandatario afirmó, “le espera cárcel allá en Estados Unidos, es lo que le puede esperar.”

Acciones tardías

Dagoberto Beltrán consideró que la acción internacional llegó tarde, pero valoró positivamente su ejecución. “Me parece magnífico. Antes creo que se demoraron mucho, demasiado. Dejaron de destruir mucho ese país. Tenía que haber llegado un tipo como Donald Trump, un presidente fuerte que le pusiera coto definitivo a eso”, afirmó.

Respecto a la migración en Barranquilla expresó:

“Hay muchos venezolanos acá que me imagino que ahorita deben estar saliendo de Venezuela rumbo a las ciudades más cercanas. Esperemos que todo se normalice en Venezuela para que así ellos puedan retornar a su tierra natal.”

La voz colombo-venezolana

Álvaro Jiménez, ciudadano de origen colombo-venezolano habló desde la experiencia del desarraigo.

“La invasión que se le hizo al hermano país de Venezuela, duramos casi 26 años con esa dictadura en la cual nos ha bajado la moral y la economía venezolana también estuvo precaria, la cual todos tuvimos que emigrar, aunque yo soy colombiano- venezolano. Me duele lo que está pasando allá hoy en día y sí estoy de acuerdo con esa invasión. Esa invasión tenía que hacerse antes de que fueran las elecciones el 28 de julio del año pasado, recalcó.

A su vez, manifestó que, “esperamos que se haga una nueva elección para la presidencia, ya que ahora mismo fue capturado Nicolás Maduro y la vicepresidente Delcy Rodríguez.”

Y cerró con una expectativa de retorno:

“Retornar nuevamente y comenzar de nuevo, para que todos retornen a su país, ya que muchos venezolanos emigraron por la situación de allá y la dictadura que se estaba cometiendo. Pero falta todavía Diosdado, porque Diosdado es la cabeza visible de esa dictadura. Nicolás Maduro era un títere, pero lo que manejaba en el Gobierno era la señora Cilia Flores y Diosdado Cabello.

Un sentir que atraviesa la ciudad

Las voces de los habitantes evidencian que, en la capital del Atlántico, la situación de Venezuela no se percibe como un hecho distante. Entre la esperanza, y la crítica, el sentir comunitario refleja una expectativa frente a un posible reordenamiento político y social en el vecino país, cuyas consecuencias —positivas o no— inevitablemente tocarán la vida de quienes comparten ciudadanía en esta orilla del Caribe.

