Ante los posibles impactos que pueda tener la situación en Venezuela en el país, en especial en materia humanitaria, migratoria y de seguridad, desde las ciudades capitales se realiza un seguimiento permanente y monitoreo preventivo del contexto regional actual.

Así lo dio a conocer la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales este sábado, haciendo énfasis en la dinámica que presentan aquellos territorios capitales de frontera con el vecino país.

“Hay ciudades que por su ubicación estratégica y dinámica territorial enfrentan mayores niveles de exposición frente a la atención de población migrante, personas desplazadas y la eventual gestión de escenarios humanitarios derivados de la situación que se presenta en Venezuela. Expresamos nuestro respaldo y acompañamiento a los alcaldes de las ciudades capitales de frontera, reconociendo su liderazgo y el esfuerzo institucional que realizan para garantizar la protección de la población”, declaró.

Puso de presente la importancia de: “es fundamental garantizar la prestación de servicios esenciales y la preservación de la convivencia ciudadana a los habitantes locales y migrantes ante contextos regionales complejos”.

La asociación afirmó también que ha activado los mecanismos de análisis, seguimiento y articulación institucional, así como las rutas y protocolos existentes, con el propósito de fortalecer la capacidad de preparación y proyección de las ciudades capitales de frontera ante cualquier eventualidad, anticipando posibles presiones sobre los sistemas locales de salud, atención social, seguridad y servicios públicos.

En ese sentido, sostuvo que: “se realizó contacto directo con las ciudades capitales de frontera, con el fin de intercambiar información, identificar alertas tempranas y coordinar acciones preventivas de manera oportuna, técnica y articulada”.

De manera complementaria, y bajo un enfoque de preparación anticipada, la Asociación indicó que “ha promovido la activación de los protocolos de coordinación con ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y gestiona el contacto preventivo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dada su experiencia y capacidad de respuesta en contextos humanitarios y de protección de la población civil”.

De igual manera, Asocapitales realizó un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se refuercen de manera preventiva las acciones de seguridad, inteligencia y coordinación interinstitucional.

“Considerando la eventualidad de hechos de violencia de carácter retaliatorio, acciones de repliegue o reacción de actores armados ilegales, o dinámicas asociadas al contexto regional que puedan generar impactos focalizados en algunas ciudades capitales”, dijo.

Finalmente, la Asociación invitó a la calma, a la prudencia institucional y al manejo responsable de las relaciones internacionales, reiterando la importancia de privilegiar el diálogo, la cooperación regional y los canales diplomáticos, como elementos fundamentales para preservar la estabilidad, la seguridad y la convivencia en los territorios.