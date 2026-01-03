Muchos venezolanos llegaron a pensar que la dictadura en Venezuela sería como la que atraviesa Cuba: de muchos años. Sin embargo, este sábado 3 de enero este pensamiento cambió en un santiamén luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a través de la red social X que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Desde la madrugada de este tercer día del 2026, un sentir de libertad y esperanza invadió no solo a los venezolanos que residen en su país natal, sino también a aquellos que hace tiempo decidieron emigrar a otros lares impropios en busca de hacer una vida alejados de la dictadura.

Pilín León, presidenta de Venezolanos en Barranquilla, también prefiere calificar este suceso como la oportunidad de tener un nuevo aliento: “no solamente era la esperanza, sino el aliento, que a veces se desinfla, y esta otra vez volvimos a respirar y a tomar este aliento para salir, no solamente de Maduro, sino de todos los demás, porque eso es importante”.

La encargada estimó que, una vez se conozcan las próximas acciones de Estados Unidos, las poblaciones más vulnerables podrían evaluar el regreso a sus casas.

“La gente va a esperar cuáles son las próximas acciones y, una vez que vean consolidada una acción verdadera de salida y de anulación de los cuerpos de seguridad del narcorrégimen, va a haber un regreso, sobre todo de la población más vulnerable, que va a buscar su terruño, su casa, las poquitas cosas que dejaron en el país”, informó.

El apoyo a su comunidad

La presidenta Pilín informó a esta casa editorial que, hasta el momento, están desplegando un apoyo a la comunidad venezolana en Barranquilla a través de desmantelar información falsa. Con su programa ‘Con pie derecho’, han compartido información veraz, verídica, auténtica y verificada sobre la coyuntura.

“Estamos articulando no solamente con los generadores de opinión, sino con los medios de comunicación legítimos y veraces, para que lo que se difunda por redes sociales —que es muy susceptible a fake news, a inundación de bots por parte de quienes buscan generar desinformación— pueda ser contrarrestado con información veraz. Este es nuestro primer paso”, aclaró.

Puso de presente que, una vez se conozca las próximas acciones, se reunirá con su equipo para definir el siguiente paso. De esta manera, reiteró su llamado a la prudencia, puesto que les preocupa que los órganos de represión venezolanos estén activos y se genere una persecución, capturas masivas, detenciones, arbitrariedades y torturas para buscar a los líderes de la oposición al régimen dictatorial.

Por su parte, la fundación De Panas Que Sí, informó a esta casa editorial que seguirán trabajando en la atención a todos los venezolanos y retornados, enfocándose en los derechos humanos.

“Vamos, por lo pronto, a estar muy unidos, tratando de orientar a la gente para ver las próximas disposiciones que pudiera sugerir María Corina Machado, que es la líder luego del presidente. Esperamos ver qué directrices hay para, de una u otra manera, hacerlo de forma pacífica, recordando que nosotros no somos políticos ni nada de eso, pero estamos del lado de la democracia, del lado de los venezolanos, del lado de la humanidad”, sentenció Thailer Fiorillo, presidente de la fundación.

En ese orden de ideas, finalizó haciendo un llamado a la calma, corroborar la información, y estar atentos a sus canales informativos.