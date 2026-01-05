Entre el júbilo y la esperanza se encuentran los corazones de decenas de venezolanos en la ciudad de Barranquilla, quienes se congregaron este domingo en la Plaza de La Paz para mandar un mensaje de unión ante la situación que atraviesa el país en medio de la transición hacia una nueva gobernanza tras la captura del presidente Nicolás Maduro Moros.

Desde el colectivo Alianza Bravo Pueblo, Osdnal Torres fue enfático en que hay que tener paciencia en medio de la salida del régimen chavista del país.

“Creo que todavía no hay nada listo para que Edmundo o María Corina asuman la presidencia; los sucesos son muy recientes, y habrá que esperar cómo hace la transición los Estados Unidos, pero este es un primer paso. Precisamente, este plantón de hoy es para eso, para orar y pedir que las cosas se den de la mejor manera”, declaró.

Puso de presente que: “Hay expectativa en los venezolanos por retornar a su país, pero eso no va a ser por ahora; se tiene que adaptar todo y que el régimen que queda se vaya por completo”.

De igual manera, Ricardo Serrano, de la ciudad de Maracaibo, y quien reside en Barranquilla hace 10 años, contó a EL HERALDO que huyó de su país al inicio del mandato de Maduro y que celebró la intervención de los Estados Unidos.

“Venezuela estaba destruida cuando me fui y la han seguido acabando con el régimen al mando, pero al día de hoy tenemos esperanza porque se llevaron a Maduro. No había otra forma de traer paz a nuestro país que no fuera con esta intervención; lo tratamos de hacer de buena manera, pero la represión fue más fuerte”, dijo.

Serrano también rechazó algunas manifestaciones en territorio colombiano a favor del presidente Maduro.

“Escuché que hay manifestaciones en Barranquilla y otras ciudades a favor del socialismo y de Maduro; creo que son personas quizás pagadas para que vayan a las calles. Pero me molesta que pretendan decir que el pueblo no fue liberado, o que estábamos mejor como antes, cuando la mayoría no son venezolanos y no saben nuestra realidad”, comentó.

Por su parte, María Camila Valbuena, otra ciudadana venezolana en la ciudad, aseguró que “la justicia existe y la comprobamos el día de ayer (sábado) tras la captura de Maduro. Los sentimientos que tenemos ahora son de gratitud y felicidad por lo que pasó. Algunas familias que soñaban con esto hace rato ahora pueden dormir tranquilas porque vieron los primeros pasos de la caída del régimen”.