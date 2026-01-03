La Secretaría de Educación del Atlántico entregó un balance positivo de la gestión educativa desarrollada durante 2025, año en el que el departamento registró avances significativos en cobertura, calidad académica, formación docente e inversión en infraestructura, consolidándose como un referente regional en materia educativa.

Uno de los principales logros fue la ampliación de la cobertura en educación inicial. El Atlántico pasó de atender 910 niños y niñas de 3 y 4 años en los niveles de prejardín y jardín, a un total de 2.309 estudiantes en 2025, fortaleciendo el acceso temprano a una educación de calidad. La secretaria de Educación, Maribel Castro Flórez, destacó que este avance representa una apuesta decidida por garantizar mejores oportunidades desde la primera infancia.

En términos de calidad educativa, el departamento alcanzó cifras históricas. El 68 % de las instituciones educativas oficiales mejoraron su índice total, con resultados destacados en zonas rurales. De las 39 instituciones evaluadas, 32 registraron incrementos significativos, reflejados en los resultados de las Pruebas Saber 11. Por primera vez, estudiantes del Atlántico superaron los 400 puntos y cerca de 687 jóvenes obtuvieron puntajes superiores a 350. Además, la Institución Educativa Pánfilo Cantillo, de Campo de la Cruz, logró ascender de la categoría B a la A, un hecho sin precedentes para el sur del departamento.

En materia de infraestructura educativa, la Gobernación del Atlántico incorporó $7.000 millones, con autorización de la Asamblea Departamental, para intervenir 34 instituciones educativas. Los recursos se destinaron a la construcción de aulas y al mejoramiento de cocinas, comedores, canchas, cubiertas y otros espacios, impactando directamente los ambientes de aprendizaje.

Otro avance relevante fue la caracterización del 95 % de los docentes y directivos docentes en una segunda lengua, específicamente inglés, lo que permitirá estructurar un plan formal de formación en el marco de la estrategia “Atlántico to the World”. Asimismo, durante 2025 se destacó la participación de maestros en competencias a nivel local, regional, nacional e internacional, junto con la realización del primer “Reto Maestro”, que visibilizó experiencias pedagógicas exitosas.

El plan de formación docente y directivo docente alcanzó una cobertura del 100 %, gracias a alianzas con universidades regionales y el respaldo del Ministerio de Educación Nacional, fortaleciendo las prácticas pedagógicas y la gestión directiva en las instituciones.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa señaló que estos resultados ratifican la educación como eje central del desarrollo del departamento. “Invertir en educación transforma realidades y construye futuro. Los avances alcanzados en 2025 son una base sólida para seguir fortaleciendo el sistema educativo del Atlántico”, concluyó.