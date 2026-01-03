La acumulación de basuras y escombros, junto con el visible deterioro en algunas bases del puente ubicado en la intersección de la avenida Circunvalar con la calle Murillo, que comunica a Barranquilla con Soledad, ha vuelto a prender la alerta frente al estado de esta infraestructura clave para la movilidad.

La situación ha sido advertida por la comunidad, que ha expuesto su preocupación frente a posibles riesgos para los peatones y los conductores que transitan diariamente por uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

Wilman Consuegra Muñoz, presidente y representante legal de la Asociación Protectora del Hogar del departamento del Atlántico, aseguró a EL HERALDO que el problema no es reciente y que responde a una combinación de abandono y falta de controles en el sector.

JHONY OLIVARES Wilman Consuegra Muñoz, presidente y representante legal de la Asociación Protectora del Hogar del departamento del Atlántico

“Es un peligro que este puente se venga abajo. Aquí no es solo limpiar una vez, porque limpian y al poco tiempo vuelve la basura. Los camiones llegan y botan escombros todos los días, y eso va deteriorando las bases”, señaló Consuegra, al advertir que la situación podría agravarse si no se toman medidas estructurales y sostenidas.

Además del impacto visual y ambiental, la comunidad también ha indicado que el deterioro del entorno ha contribuido a problemas de seguridad y uso indebido del espacio público, especialmente en horas nocturnas, en un punto estratégico con alto flujo vehicular y peatonal.

En ese sentido, los habitantes de esta zona de la ciudad han hecho un insistente llamado a las autoridades para que adelanten una “intervención integral” que no se limite a jornadas ocasionales de limpieza, teniendo en cuenta que es una problemática de vieja data que requiere una solución estructural.

Para la ciudadanía, es necesario combinar acciones de control, recuperación del espacio, mejora del alumbrado y seguimiento técnico permanente, con el fin de proteger una estructura que cumple un papel clave en la conectividad en el departamento.

Revisión de expertos

Frente a estas quejas, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico anunció que realizará una revisión técnica del puente. El presidente Néstor Escorcia explicó que, aunque en visitas anteriores no se habían detectado riesgos estructurales urgentes, las nuevas evidencias conocidas tras el llamado ciudadano ameritan una inspección detallada.

“Con las fotografías y la información que hemos recibido, nos preocupa que algunos pilotes presenten exposición de acero. Esto sí requiere un mantenimiento correctivo urgente. Por eso hemos decidido enviar una comisión de la especialidad de estructuras para hacer una visita de inspección y emitir recomendaciones técnicas”, afirmó Escorcia.

El ingeniero aclaró que la presencia de basuras y escombros no necesariamente compromete de manera directa la estabilidad del puente, pero sí corresponde a un incumplimiento de normas urbanísticas y acelera los procesos de deterioro del concreto, especialmente cuando no existe un plan de mantenimiento.

Más allá de este caso puntual, desde la Sociedad de Ingenieros del Atlántico insistieron en la importancia del mantenimiento preventivo como eje fundamental para la conservación de la infraestructura pública. Según Escorcia, este tipo de intervenciones no solo resultan menos costosas, sino que previenen emergencias mayores.

“El mantenimiento preventivo siempre será mejor que el correctivo. Toda infraestructura de concreto, pública o privada, debería ser inspeccionada y mantenida de manera periódica, idealmente cada cinco o diez años. Eso evita llegar a situaciones críticas o catastróficas”, explicó el dirigente gremial.

Distrito adelanta una revisión técnica de la estructura

Rafael Lafont, secretario de Obras Públicas del Distrito, informó a EL HERALDO que se viene avanzando en una revisión técnica del puente ubicado en la avenida Circunvalar con calle Murillo para definir una hoja de ruta para una próxima intervención, para garantizar la seguridad de los usuarios y residentes de esta zona de la ciudad.

Explicó que se ha planteado la realización de obras tales como la corrección de las escarchadas en el recubrimiento del refuerzo de la estructura, la aplicación de productos epóxicos especializados y el retiro del óxido presente en algunas zonas donde el refuerzo se encuentra expuesto.

En ese sentido, el funcionario distrital fue enfático al asegurar que las afectaciones identificadas no corresponden a daños estructurales, sino a deterioros superficiales propios del recubrimiento del concreto.

Señaló que, una vez concluida la evaluación técnica, las reparaciones serán presupuestadas y programadas para ejecutarse durante el primer trimestre de 2026, como parte del plan de mantenimiento de la infraestructura vial del Distrito.