Con una inversión que supera los 45 millones de dólares, el estadio Metropolitano contará con una nueva cara dentro de pocos meses. El alcalde Alejandro Char se refirió este viernes a la adjudicación de las obras de ampliación del escenario deportivo, que son clave para que la ciudad albergue la final de la Copa Sudamericana 2026.

El consorcio Metro Estadio –que se encuentra integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.– fue escogido para el desarrollo de este proyecto, que contempla ampliar la capacidad del escenario a más de 60 mil asistentes.

“El Metropolitano va a ser un estadio de talla mundial, como se lo merece el fútbol colombiano y como lo exigen los grandes eventos. Barranquilla aspira a albergar grandes finales del fútbol sudamericano y ser un escenario de primer nivel para el entretenimiento y la música”, sostuvo el mandatario distrital.

Explicó que los diseños para la ampliación ya están listos y que de forma adicional se adelantarán intervenciones para “mejorar los camerinos y los baños, de manera que la Selección Colombia tenga su propio camerino, al igual que el Junior, los equipos rivales y los visitantes”.

En la misma línea, Char expuso que “se renovará toda la climatización del estadio, se optimizarán los accesos y se crearán espacios como el Museo de la Selección Colombia y el Museo del Junior. Vamos a invertir una cifra muy importante de recursos para que el estadio Metropolitano se consolide como uno de los mejores del mundo”.

Es de anotar que, previo al inicio de las obras en el Metropolitano, se jugará la final de la Superliga ante Independiente Santa Fe. Este partido se encuentra programado para el próximo 15 de enero.

Las motivaciones

En el estudio previo de esta licitación, el Distrito explica que el proyecto comprende la eliminación de la pista atlética e intervención de la cancha, las graderías y los túneles de acceso. También se hará la adecuación de varias zonas que conforman el estadio para “garantizar una experiencia de confort y facilidad en los accesos a cada una de ellas”.

Con esta obra se elevará el aforo total del estadio a 60.013 espectadores, frente a los 45.994 actuales. La nueva distribución contempla 2.698 puestos en la tribuna norte, 3.724 en sur, 4.508 en occidental, 4.850 en oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

De acuerdo con registros históricos, este escenario deportivo, inaugurado en 1986, contaba con una capacidad original de 65 mil espectadores; sin embargo, su capacidad se redujo a 45 mil espectadores con el paso del tiempo, al darle aplicación a las reglamentaciones nacionales e internacionales.

Además de la ampliación en las tribunas, el renovado Metropolitano contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 metros cuadrados para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados, alcanzando una superficie total de 1.136 metros cuadrados, con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla, igualmente, la creación de nuevas cocinas satélite (A&B) y zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas en un espacio de 370 metros cuadrados, lo que permitirá ofrecer condiciones profesionales para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos de este proceso corresponde a la incorporación de museos y áreas arrendables destinadas a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales.

En cuanto a su imagen exterior, el Metropolitano estrenará una fachada bioclimática tensada, compuesta por una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad (Frontside 381), con acabado metálico o perlado.

Esta estructura, inspirada en los estadios europeos, ofrecerá control térmico, alta durabilidad (hasta 30 años), fácil limpieza y un diseño moderno con patrones hexagonales de triángulos, que renovarán por completo la estética del ‘coloso’.