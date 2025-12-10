Una mezcla profunda de alivio, orgullo y esperanza marcó la jornada en la que 33 jóvenes del Caribe colombiano fueron sorprendidos con la noticia de que habían sido seleccionados como beneficiarios de la Beca Nutresa–Uninorte, un programa que cubre el 95 % de la matrícula de pregrado e idiomas durante toda la carrera.

El anuncio se realizó el miércoles 3 de diciembre en el Salón Alejandro Obregón de la Universidad del Norte, en medio de lo que supuestamente sería la prueba final del proceso de selección.

Lo que comenzó como un ejercicio académico terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para los estudiantes y sus familias. Al revelarse que ya eran oficialmente becarios, las sonrisas, los abrazos y algunas lágrimas llenaron el auditorio, mientras los padres observaban con orgullo el inicio de una nueva etapa para sus hijos.

Entre ellos estaba Serjan Jaafar Torres, bachiller del Colegio Biffi La Salle, quien no pudo contener la emoción al recibir su certificado simbólico.

“Ser beneficiario de la beca significa una palabra: alegría. La vida no ha sido fácil y esto es una recompensa que quería darles a mis padres hace rato”, expresó con la voz entrecortada.

Con 17 años y la meta firme de estudiar Ingeniería Eléctrica, ahora avanzará con el respaldo del programa dirigido a jóvenes destacados de los estratos 1, 2 y 3.

La ceremonia contó con la participación de directivos de Uninorte y representantes del Grupo Nutresa, quienes reiteraron que esta alianza busca abrir caminos de movilidad social y fortalecer el talento de los jóvenes de la región.

Durante su intervención, el rector Adolfo Meisel invitó a los nuevos becarios a aprovechar al máximo las oportunidades académicas, culturales y de bienestar que ofrece la institución. También resaltó el alto rendimiento de los seleccionados, quienes lograron puntajes superiores a 400 en la prueba Saber 11.

“Lean mucho. La literatura permite vivir muchas vidas”, dijo Meisel.

El Grupo Nutresa, que este año se vinculó al Programa Institucional de Becas y Apoyo Financiero de Uninorte, anunció su compromiso de otorgar 160 becas en los próximos cinco años, ampliando el acceso a la educación superior para jóvenes con recursos económicos limitados. A la fecha, la organización suma más de 200 becarios en Colombia y 63 en la región Caribe.

Desde Nutresa, Claudia Rivera, directora de Sostenibilidad, subrayó que cada beca entregada simboliza la esperanza de un país que apuesta por el talento joven y por el acceso equitativo a oportunidades.

“La educación es la llave maestra para transformar nuestra sociedad”, señaló, invitando a los estudiantes a aprovechar cada clase y cada mentoría.

Los requisitos de postulación incluyen un puntaje global mínimo de 300 en la prueba Saber 11, tener máximo 28 años, demostrar excelencia académica en los dos últimos años de bachillerato y no haber cursado previamente estudios universitarios. La beca aplica para programas de áreas administrativas, sociales, económicas, de ingeniería y de diseño, entre otros.

Para estudiantes como Estefani Torres, quien iniciará su formación en Economía y Ciencia de Datos, la alianza representa una apuesta decisiva por el futuro del Caribe.

“Necesitamos que más personas y entidades entiendan que la educación es un pilar fundamental para construir sociedad. Sin educación no hay progreso”, afirmó.

En esa misma línea, María Cecilia Estrada, próxima estudiante de Ingeniería Mecánica, destacó el valor del respaldo recibido: “Gracias por confiar en nuestras habilidades. Nos vamos a esforzar por dejar en alto el nombre de ustedes y del país”.

El acto cerró con el testimonio inspirador de Emmanuel Fontalvo, estudiante de Derecho y becario de la primera cohorte, quien recordó con honestidad el camino de esfuerzo que lo llevó a la universidad. Hijo de una madre cabeza de hogar, relató que estudiar en Uninorte parecía un sueño lejano.

“Ha sido difícil, pero aquí estamos. La beca Nutresa me permitió conocer profesores maravillosos, exigentes y con gran calidad humana”, dijo, motivando a los nuevos becarios a persistir.