Compartir:
Por:  Redacción Locales

En la urbanización Villas de San Pablo, la empresa Air-e adelantará labores de reubicación de postes este jueves, por lo que habrá interrupción del servicio de energía en las inmediaciones del sector que conecta a Juan Mina.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, en el sector de la diagonal 138, entre las carreras 9 y 9G.

Por otra parte, se adecuarán redes de baja tensión en la carrera 19 con la calle 15A en la urbanización Maratea en Villa Norte, en Barranquilla.

Air-e detecta casos de hurto de energía en cabañas de Juan de Acosta

Mientras tanto, en las calles 35 a la 37A entre las carreras 18ª1 y 18ª3, en el barrio Caldas de Usiacurí, se realizarán adecuaciones menores entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida, hizo un llamado a los usuarios que ante cualquier inquietud sobre el servicio pueden comunicarse por los canales no presenciales como el contact center llamando al 115, app Air-e o el portal web www.air-e.com