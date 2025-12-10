En la urbanización Villas de San Pablo, la empresa Air-e adelantará labores de reubicación de postes este jueves, por lo que habrá interrupción del servicio de energía en las inmediaciones del sector que conecta a Juan Mina.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, en el sector de la diagonal 138, entre las carreras 9 y 9G.

Por otra parte, se adecuarán redes de baja tensión en la carrera 19 con la calle 15A en la urbanización Maratea en Villa Norte, en Barranquilla.

Mientras tanto, en las calles 35 a la 37A entre las carreras 18ª1 y 18ª3, en el barrio Caldas de Usiacurí, se realizarán adecuaciones menores entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida, hizo un llamado a los usuarios que ante cualquier inquietud sobre el servicio pueden comunicarse por los canales no presenciales como el contact center llamando al 115, app Air-e o el portal web www.air-e.com