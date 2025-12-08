La Gobernación del Atlántico informó que el departamento celebró la tradicional Noche de Velitas en completa calma. Las autoridades reportaron cero homicidios en los municipios por fuera del área metropolitana de Barranquilla y destacaron el buen comportamiento ciudadano.

“Este resultado es reflejo del trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad. La invitación es a mantener este comportamiento ejemplar durante todo el puente festivo y en lo que resta de la temporada decembrina”, afirmó José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.

Es de destacar que, desde el mes de septiembre, la administración, a través de la Secretaría del Interior, ha venido realizando Caravanas de Seguridad y Convivencia en articulación con la Policía Nacional, el Ejército y las alcaldías municipales, llevando mensajes de prevención, consumo responsable y cero pólvora a todos los rincones del departamento.

Por otro lado, aseguraron que las autoridades continuarán con los operativos de control, patrullajes y acompañamiento en las principales vías y municipios del Atlántico para garantizar unas fiestas seguras y en paz.

Movilidad

En relación con la movilidad vehicular, el Instituto de Tránsito del Atlántico informa que del viernes 5 de diciembre hasta el 8 de diciembre 12:00 p. m., se han movilizado en las vías del departamento un total aproximado de 95.341 vehículos, de los cuales 47.888 ingresaron al territorio departamental, y salieron 47.453.

