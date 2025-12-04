La magia decembrina ya se vive en Barranquilla. Mientras avanzan los montajes del alumbrado en el Gran Malecón y el Malecón de Rebolo, la ciudad sorprende al país con una obra única: el primer árbol de Navidad tejido en croché en Colombia, una pieza monumental realizada por manos barranquilleras.

“Barranquilla se alista para brillar. Estamos preparando nuestro primer gran regalo de Navidad: una Barranquilla iluminada y llena de magia.Prepárense para disfrutar esta temporada con el corazón lleno de alegría”, expresó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

El proyecto, presentado con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla a través del programa Barranquilla es Moda, refleja el talento, la sensibilidad y el trabajo colaborativo del Club de Tejedoras, una iniciativa que ha transformado la vida de cientos de mujeres en la ciudad.

La creación, llamada Somos Barranquilla, reúne el trabajo conjunto de 35 artesanas que representan a las mil integrantes del Club de Tejedoras. El resultado: un árbol de 7 metros de altura y 4 metros de base, tejido en trapillo y croché, y compuesto por 350 grannys que cuentan historias, sueños e identidades de sus creadoras.

Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales del Distrito, destacó que el Club de Tejedoras ha cambiado la vida de muchas mujeres en la ciudad y hoy es un espacio de formación, crecimiento y generación de ingresos.

“Lo que comenzó como un sueño hace tres años hoy es una comunidad de más de mil mujeres que encuentran en el tejido una fuente de ingresos y crecimiento. Este árbol es un regalo para la ciudad, una muestra de orgullo colectivo”, dijo Certain.

Por su parte, Merce Botero, fundadora del club, aseguró que esta iniciativa demuestra cómo el tejido puede convertirse en una herramienta de innovación social, bienestar emocional y oportunidades de desarrollo.

“En esta ciudad se teje la ilusión de crecer unidos, de tener una ciudad con bienestar, calidad de vida y oportunidades. Con este proyecto del árbol Somos Barranquilla, estamos demostrándole al mundo entero que cuando hay vocación de transformación se logran proyectos sociales tan poderosos como este. Esto es innovación que trasciende”, destacó Botero.

Paralelamente, desde este viernes comenzará la feria comercial del Club de Tejedoras, que se realizará del 5 al 7 de diciembre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., donde las artesanas exhibirán productos elaborados con sello comunitario y espíritu navideño.

Mientras tanto, avanza la instalación del alumbrado navideño en el Gran Malecón y el Malecón de Rebolo, donde la Alcaldía, a través de K-Yena, trabaja en la fase final del montaje. Este año, los corredores contarán con 10 árboles navideños grandes, 55 pequeños, estrellas luminosas, túneles, bastones gigantes, pesebres y una amplia variedad de figuras decorativas que transformarán estos espacios en escenarios festivos para miles de visitantes.